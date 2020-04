Una app detecta la presencia de coronavirus a través de registros de voz

Científicos de todo el mundo buscan a contrarreloj distintas maneras de detectar la presencia de coronavirus en pacientes humanos. La idea es sustituir o complementar los test rápidos de detección, que escasean a nivel mundial y, en algunos casos, han demostrado ser poco fiables o no concluyentes. Entre estas nuevas pruebas destaca la idea de un equipo de investigadores de la Universidad Carnegie Mellon, que ha publicado una versión beta de COVID Voice Detector, una aplicación para smartphones que, según ellos, es capaz de determinar la infección de COVID-19 analizando la voz del usuario.

La detección temprana y masiva de personas con coronavirus es crucial en la batalla contra la pandemia (© GettyImages)



Si tienes un smartphone o un ordenador con micrófono, usar la aplicación es bien sencillo. Primero debes crear un usuario e iniciar sesión. A continuación, pulsa en ‘Create’ e introduce los parámetros solicitados de edad, peso y altura. Cuando pulses el icono del micrófono se iniciará la grabación, en la que tendrás que seguir las instrucciones que te guían a lo largo del proceso, desde toser varias veces hasta grabar varios sonidos vocálicos y recitar el abecedario. Con esos sonidos grabados, la app proporciona una puntuación, expresada como una barra de progreso al estilo de una descarga, que representa la probabilidad de que tengas COVID-19.

El algoritmo desarrollado por los investigadores compara los registros con los de miles de infectados por el virus para obtener esa puntuación. Rita Singh, una de las participantes en el desarrollo de la aplicación, lleva años creando algoritmos similares, capaces de detectar rasgos distintivos en la voz humana que revelan datos psicológicos, fisiológicos e incluso médicos sobre sujetos individuales. "La tos de un paciente con COVID es muy distintiva", explica Singh en Futurism. "Afecta tanto a los pulmones que los patrones de respiración y otros parámetros vitales se ven afectados, por lo que es altamente probable que deje marcas muy fuertes en la voz".

La app ofrece un resultado orientativo a través de una tasa de probabilidad (©Getty Images / IM)



De momento, los científicos se parapetan tras la cláusula de exención de responsabilidad de la app, que asegura que "no es un sistema de diagnóstico" y no debe usarse como sustituto de una prueba o examen médico. Los resultados de la aplicación son preliminares y no han sido probados médicamente", aseguró Bhiksha Raj, uno de los investigadores participantes en el proyecto. "La puntuación que la aplicación muestra actualmente es un indicador de cuánto coinciden determinados parámetros de una voz con las de otros pacientes de COVID cuyas voces hemos analizado”. Aún así, insisten, los resultados no son concluyentes y la aplicación todavía está en desarrollo, así que no conviene sacar conclusiones precipitadas aunque se obtenga una puntuación alta.

Eso sí, advierten, cuanto más amplio sea el banco de registros de la aplicación, mayor efectividad conseguirá. Por eso, desde el sitio web oficial de la aplicación (cvdvoice.net), actualmente en construcción para ampliar su capacidad dado el gran volumen de grabaciones que están recibiendo, los científicos piden colaboración ciudadana. "Para que este sistema sea preciso, necesitamos urgentemente ejemplos de voces de personas sanas e infectadas. Por favor, utilice este sistema para donar su voz, pídale a su familia y a sus amigos que también lo hagan. Juntos podemos ayudar a salvar vidas".