¿Qué son las llamadas ‘Arcas de Noé’ con las que se pretenden evitar la expansión del virus?

El vocabulario y las expresiones generadas por esta pandemia sigue ampliándose. En la últimas horas se ha comenzado a hablar de las llamadas ‘Arcas de Noé’ ¿Pero qué es exactamente esto? Esta expresión está siendo utilizada para denominar a aquellos lugares (estadios, polideportivos, pabellones u hoteles) en los que el Gobierno piensa concentrar a los enfermos positivos de coronavirus pero de carácter leve o asintomáticos con el objetivo de evitar la propagación del contagio. En el caso de Madrid este lugar podría ser el habilitado desde hace unos días en Ifema o en el caso de Valencia el hospital de campaña anexo al hospital La Fe.

Estos espacios han sido denominados así por la imagen colectiva que se nos viene a la cabeza al pensar en la famosa Arca de Noé en la que congregó a un ejemplar de cada especie animal para hacer frente a la adversidad, que hoy en día se denomina coronavirus.

“Una forma de hacer frente a esta epidemia es disminuir el contacto de las personas infectadas que pueden transmitir el virus a otras sanas” ha declarado Juan Ramon Villabí, Director de Calidad de la Agencia de Salud Pública de Barcelona en declaraciones a RTVE.

El aislamiento en las 'Arcas de No'" no tendría carácter obligatorio

La habilitación de estos lugares es una medida que corresponde a la fase de la pandemia conocida como “desescalado” y que tiene como finalidad ir recuperando poco a poco la normalidad. Además otra de las partes importantes de esta fase es saber cómo está circulando el virus, qué pacientes han pasado esta enfermedad y cómo ha circulado por la población para los que se utilizarían estudios de los que denominados seroprevalencia así como la utilización de test rápidos.

El aislamiento en las ‘Arcas de Noé’ no tendría carácter obligatorio. “Será los criterios de proporcionalidad y de ajustarse al ordenamiento jurídico lo que hay que aquilatar, en este supuesto, y por tanto se pedirán los informes pertinentes y con ello se actuará” ha señalado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Las diferentes comunidades autónomas tiene hasta el viernes de plazo para informar al Gobierno de cuáles han sido los lugares elegidos para ser convertidos en 'Arcas de Noé'

Estos espacios estarán sobre todo a disposición de aquellos que no quieran o no puedan pasar la cuarentena en casa. “Hay personas que no pueden hacerlo porque están viviendo solas y necesitan ayuda de alguien mas y por otra parte están las personas que ya han pasado por un hospital, están mejor, pero aún continúan teniendo capacidad de transmisión” señala de nuevo Juan Ramon Villabí.

Las diferentes comunidades autónomas tiene hasta el viernes de plazo para informar al Gobierno de cuáles han sido los lugares elegidos para ser convertidos en “Arcas de Noé”.