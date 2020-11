5 consejos para mejorar la seguridad de tu empresa en internet si trabajas desde casa

El teletrabajo era, hasta hace unas semanas, una opción más dentro de sectores. Sin embargo, el confinamiento que estamos viviendo a causa de la crisis del coronavirus ha obligado a muchas empresas a dar el paso para mantener su actividad mientras sus equipos trabajan de manera remota. Una de las mayores oportunidades para poner en valor las ventajas de este tipo de trabajo, pero también un momento clave para hablar de ciberseguridad.

Y es que, si los datos personales son muy importantes, mucho más lo son los de las empresas. Es por eso que la seguridad a la hora de enviar y recibir documentos, trabajar en entornos colaborativos o comunicarse a través de aplicaciones de mensajería instantánea debe ser una prioridad. Aquí van algunos consejos para mejorar la seguridad de las empresas en internet.

Autentificación en dos pasos

Iniciar sesión en un ordenador o en una cuenta de cualquier aplicación es el primer paso para comenzar a trabajar. Pero también es el primer punto de ataque para ciberdelincuentes. Para solucionar esto existe lo que se conoce como autentificación en dos pasos. Aunque pueda parecer sencilla, este sistema es uno de los más seguros que se conocen en la actualidad, tal y como demuestran los datos de Google, que calculan que permite bloquear un 96% de ataques masivos de phishing y un 76% de ataques dirigidos.

A grandes rasgos, este sistema funciona realizando una doble comprobación de seguridad. Por un lado, pide el usuario y las claves para acceder al servicio, pero antes de iniciar, envía un SMS con un código al smartphone que el usuario debe introducir. Así se comprueba la identidad de la persona que quiere acceder y se bloquean accesos no deseados.

Sistemas actualizados

Lo sabemos, a veces la pereza puede vencer a la seguridad cuando posponemos una y otra vez la instalación de las actualizaciones de seguridad del sistema operativo. Sin embargo, esas actualizaciones están ahí por algo. La razón es que muchas de ellas corrigen problemas de seguridad que los desarrolladores han ido detectando, por lo que son esenciales para poder mantener el ordenador protegido.

Copia de seguridad

Como ya hemos comentado en alguna ocasión, existen dos tipos de usuarios: los que han perdido información y los que la van a perder. Para muchas empresas, esto significa el punto de inflexión para establecer un sistema de copias de seguridad global que impida el borrado de datos. La buena noticia es que el teletrabajo juega a favor de la seguridad de los datos.

RELACIONADO Seis consejos para no quedarte sin espacio en el móvil en plenas vacaciones

Primero, con el guardado automático y, segundo, con la copia de los archivos en la nube. A diferencia de los sistemas de almacenamiento físicos, la información en la nube no está contenida en un único lugar, sino que está cifrada y replicada en varios servidores, lo que garantiza que nunca se pierdan esos datos.

Cuidado con los virus

Aunque todos y todas estamos bastante preocupados con el COVID-19, existen otros virus que pueden llegar a ser casi tan peligrosos (para los datos de las empresas) como el coronavirus. Limitar el uso de los dispositivos de trabajo al uso profesional durante la jornada laboral evitará que posibles amenazas o software malicioso entre dentro de los equipos destinados al trabajo.

Proteger la red wifi

Por último, nunca está demás proteger la conexión wifi a la que accedemos desde el ordenador en casa. Seguro que en más de una ocasión has accedido a una red pública y has visto eso de que “no es segura”. Pues bien, esto es fácil de evitar manteniendo actualizado el firmware del router y activando el cifrado WPA2 (que cifrará el acceso con una contraseña muy segura) y el firewall (que bloqueará todo tipo de conexiones entrantes no deseadas).