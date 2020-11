El ingenioso mensaje de una madre a sus hijos para que no molesten mientras teletrabaja

Hace cerca de un mes se cerraron todos los centros escolares en España como medida para frenar el contagio del nuevo coronavirus, por lo que millones de alumnos se han visto obligados a seguir sus clases desde casa. La mayoría de los padres también están trabajando desde sus hogares, después de que el Gobierno anunciara que las empresas debían facilitar a sus empleados el teletrabajo. Esto hace que los padres tengan que compaginar el teletrabajo con el cuidado de los niños y, en ocasiones, puede convertirse en una misión imposible.

Para poder hacerlo, una madre puso un cartel en casa que se ha hecho viral y en el que se puede leer: “Mamá está en una reunión de 11.30 a 12.15. No entrar”. Además, para asegurarse de que sus hijos no interrumpieran su reunión, la madre añadió: ”La respuesta a tu pregunta es una de estas: no, en la lavadora, fruta, no sé que hay de comer, no os peleéis, en tu cuarto, luego te ayudo a buscarlo”.

Le he puesto el "recreo" a mi hora de la tele-reunión 😆😅 pic.twitter.com/KCDGef1g4J — Ana Álvarez (@aalv10) March 31, 2020

Al ver el cartel publicado en Twitter, otras madres se han sumado para compartir sus soluciones para compaginar el teletrabajo con el cuidado de los niños. Una de ellas utiliza una pizarra para fijar un horario similar al escolar, con varias asignaturas como lengua, matemáticas o inglés y tampoco podía faltar media hora de recreo. Sin embargo, la madre ha puesto el horario de tal forma que el “recreo” casualmente coincide con su ”tele-reunión”.