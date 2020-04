Las imágenes que, día a día, componen un bonito relato del confinamiento por el coronavirus

Desde que comenzó el Estado de Alerta y el aislamiento de la población, las redes sociales se han convertido en un soporte que muchos han aprovechado para mostrar cómo es su nueva rutina. Hemos visto diferentes espacios de trabajo o lo complicado y divertido que puede llegar a ser compaginar nuestros quehaceres con las mascotas. Dentro de estas iniciativas nos encontramos con #YoMeQuedoEnCasaFotógrafos, un movimiento que muestra cómo se vive el coronavirus en los hogares.

El proyecto nació cuando se declaró el Estado de Alarma. (@yomequedoencasa.fotografos)

Retratar y dejar constancia del confinamiento. Ese el objetivo de diferentes ideas que encontramos, sobre todo, en Instagram; no en vano, es la plataforma que, por excelencia, se usa para subir fotos y vídeos. PhotoEspaña ha lanzado un concurso online bajo el hashtag #PHEdesdemibalcón para buscar y exponer las mejores instantáneas hechas desde casa en este escenario. En la misma línea camina #YoMeQuedoEnCasaFotógrafos.

Esta cuenta hace una convocatoria diaria y elige las mejores fotografías. El proyecto nació cuando el Gobierno activó el Estado de Alarma y limitó el movimiento de los ciudadanos. El propósito era dar forma a un espacio de fotografía online tanto para profesionales como para aficionados. No en vano se organizan para compartir consejos, tutoriales y charlas relacionadas con el mundo de la cámara.

Su principal herramienta es Instagram, pero desde ahí se puede acceder a su página web. Ahí es donde reúnen todos los directos y vídeos que los fotógrafos van haciendo para impartir pequeños cursos. Sin embargo y gracias a las redes sociales, su gran éxito está siendo el concurso de fotos.

Apto para todos los públicos

Para formar parte de él no hace falta contar con una cámara profesional o una réflex, con la del móvil se pueden retratar momentos perfectamente válidos para participar. Lo único que hay que hacer es subirlas a una cuenta de Instagram incluyendo tres hashtag: #yomequedoencasafotografos #eltarrodelamemoria y un tercero que cambia en función del día, #etm0403 (04 por el mes y 03 por el día).

Normalmente, cada día participan entre 100 y 200 personas y entre todas sus imágenes seleccionan varias ganadoras. No hay premios, el objetivo de la iniciativa es comprobar cómo estamos afrontando el confinamiento, comprobar que todos estamos pasando por lo mismo, coger ideas de juegos, por qué no, y, sobre todo, sentir que no estamos tan lejos como parece.