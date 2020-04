Fernando Simón, aislado en su domicilio tras dar positivo en coronavirus, también ha participado telematicamnete en la rueda de prensa, tal y como hizo ayer. "Estoy muy bien. Hay muchas formas de transmitirse de este virus. En el comité, somos personas con mucha actividad en las últimas semanas y esto nos expone al riesgo. Saber dónde nos hemos contagiado no es fácil. Es irrelevante saber si fue en La Moncloa, donde hay mucha gente que no está infectada. El planteamiento no tiene mucha importancia" ha señalado el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio.

Fernando Simón ha señalado que ahora los esfuerzos tienen que centrarse en dar a todos los contagiados el tratamiento adecuado ©GTres

Además de dar a conocer su estado, Simón ha hecho un balance sobre la curva de contagios comentando: "La evolución de los casos hospitalizados y nuevos ingresos en las UCI va disminuyendo. Parece que ya estamos descendiendo, ya estamos en el pico y estamos bajando, ahora el caballo de batalla es que nuestro sistema sanitario pueda ofrecer a todos tratamiento. Para ello hay que frenar los nuevos ingresos. Hay que seguir manteniendo la tensión y reducir el riesgo de ingreso en las UCI".

Una jornada más, la Comunidad de Madrid es la más afectada con un total de 29.840 casos de Covid-19 y 3.865 fallecidos. Catalunya, por su parte, roza los 20.000 casos y supera los 1.849 muertos. Por otro lado, Castilla-La Mancha, registra 7.047 casos confirmados de coronavirus y 774 fallecidos, lo que la ha hecho colocarse en el tercer puesto, superando así al País Vasco que cuenta con 3.868 contagiados y 369 fallecidos.