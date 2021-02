España alcanza los 100.000 contagiados y vuelve a superar los 800 muertos en un solo día

Por quinto día consecutivo España ha vuelto a registrar más de 800 fallecimientos a causa del coronavirus, concretamente se han producido 864 víctimas en las últimas veinticuatro horas, según los datos facilitados por el ministerio de Sanidad, por lo que la cifra total de muertes alcanza ya las 9.053. Los contagiados han superado ya la barrera de los 100.000 y en España hay algo más de 102.000 positivos, de los cuales 5.872 personas han precisado atención en la UCI. El dato alentador es el número de pacientes curados pues son ya 22.647 los que han logrado superar la enfermedad.

Aunque aún las cifras siguen siendo devastadoras, la curva sigue aplanándose lentamente, con un crecimiento de contagiados y muertes cada vez más moderado. Sin embargo, y tal y como ha señalado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, “llegar al pico de la epidemia no significa resolver el problema. Hay que doblegar la curva y vencer al virus”.

Por su parte, María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en la comparecencia diaria del comité de gestión de la crisis del coronavirus ha señalado: "Las cifras de UCI y fallecidos reflejan lo que pasó hace 2-3 semanas, estamos en las cifras esperadas. El 22% de los casos notificados han recibido el alta".

Fernando Simón, aislado en su domicilio tras dar positivo en coronavirus, también ha participado telematicamnete en la rueda de prensa, tal y como hizo ayer. "Estoy muy bien. Hay muchas formas de transmitirse de este virus. En el comité, somos personas con mucha actividad en las últimas semanas y esto nos expone al riesgo. Saber dónde nos hemos contagiado no es fácil. Es irrelevante saber si fue en La Moncloa, donde hay mucha gente que no está infectada. El planteamiento no tiene mucha importancia" ha señalado el director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio.

Fernando Simón ha señalado que ahora los esfuerzos tienen que centrarse en dar a todos los contagiados el tratamiento adecuado

Además de dar a conocer su estado, Simón ha hecho un balance sobre la curva de contagios comentando: "La evolución de los casos hospitalizados y nuevos ingresos en las UCI va disminuyendo. Parece que ya estamos descendiendo, ya estamos en el pico y estamos bajando, ahora el caballo de batalla es que nuestro sistema sanitario pueda ofrecer a todos tratamiento. Para ello hay que frenar los nuevos ingresos. Hay que seguir manteniendo la tensión y reducir el riesgo de ingreso en las UCI".

Una jornada más, la Comunidad de Madrid es la más afectada con un total de 29.840 casos de Covid-19 y 3.865 fallecidos. Catalunya, por su parte, roza los 20.000 casos y supera los 1.849 muertos. Por otro lado, Castilla-La Mancha, registra 7.047 casos confirmados de coronavirus y 774 fallecidos, lo que la ha hecho colocarse en el tercer puesto, superando así al País Vasco que cuenta con 3.868 contagiados y 369 fallecidos.