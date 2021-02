Coronavirus Makers: la iniciativa solidaria con más de 15.000 voluntarios que fabrican material sanitario

A la hora de echar una mano en la lucha contra el Covid-19, todas las iniciativas son pocas. Desde que todo comenzó hemos sido testigos de diferentes movimientos solidarios que tienen un objetivo común: ayudar. Este es el punto de partida de miles de voluntarios que trabajan dentro del grupo Coronavirus Makers y que, desde sus casas, están fabricando todo tipo de material y equipamiento sanitario.

Ellos mismos se definen como un grupo de personas que tienen distintos perfiles y amplia experiencia en medicina, biotecnología, impresión 3D, diseño industrial… y la mayoría ‘makers’. O lo que es lo mismo: gente que aplica el famoso DIY (Do It Yourself, hazlo tú mismo) a necesidades reales. Teniendo en cuenta el contexto actual, se unieron de forma altruista para, compartiendo su conocimiento y experiencia, crear soluciones destinadas a combatir el coronavirus.

Más de 350.000 viseras

Con sus impresoras 3D, los Coronavirus Makers construyen mascarillas, viseras, máscaras, respiradores, cabinas, capnógrafos… y los ponen a disposición de los profesionales sanitarios. Cuentan con un grupo nacional de coordinación que recopila las referencias de investigación, mapea los grupos de acción y reparte las tareas. Además, intercambian conocimientos con ingenieros, médicos y desarrolladores a nivel internacional.

Cuando empezaron apenas eran 20 personas y en diez días los Coronavirus Makers ya son más de 15.000 voluntarios que han conseguido entregar más de 350.000 viseras en España gracias a un ritmo de fabricación de 41.000 unidades al día. La producción depende de la calidad de las impresoras ya que hay de distintos tipos: desde las caseras que pueden tardar unas dos horas en hacer una pieza a las semiprofesionales que, por ejemplo, hacen una diadema cada hora. Muchas empresas les ayudan con los materiales y algunas, incluso, se los dan gratis.

GTres Elaboran material para protegerse frente al Covid-19.

Cómo colaborar

Se organizan en grupos: fabricación (el más numeroso), investigación, I+D, anuncios… Cuando consiguen el prototipo de uno de los elementos, se reparten las labores por comunidades autónomas y después por ciudades teniendo en cuenta siempre las necesidades que hay en cada punto. Cuando hay un buen número de provisiones, ellos mismos hacen la distribución con sus propios vehículos.

Para colaborar con los Coronavirus Makers, basta con ponerse en contacto con ellos a través del grupo que tienen en Telegram. Además, en su página web han puesto a disposición de todos diferentes materiales para que el resto de la población aporte su granito de arena: vídeos, manuales de instrucciones para elaborar el material, información sobre prototipos, descargas y medidas de higiene para desinfectar el material sanitario.