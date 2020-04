Tras confirmarse ayer su positivo en coronavirus y ausentarse de la comparecencia de los responsables técnicos de la crisis, Fernando Simón ha reaparecido hoy telemáticamente en dicha rueda de prensa. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, que se encuentra en aislamiento domiciliario e incluso confinado en una habitación de su residencia para no tener contacto con su familia, ha asegurado: “Me ha sentado bien dormir. No salgo de mi habitación pero afortunadamente yo me encuentro bien, siento que los síntomas no son iguales para todos".

Además de informar sobre su estado, el que se ha convertido en el portavoz de esta pandemia en nuestro país, también ha querido responder algunas de las preguntas enviadas por los medios de comunicación y ha hablado del nuevo balance del Covid-19 en nuestro país cuyos contagios se acercan ya a los 95.000 y la cifra de fallecidos se sitúa en los 8.189. "Hemos pasado un fin de semana y puede haber retrasos de notificación de casos. Los descensos que hemos visto sábado y domingo no fueron tan pronunciados. No estamos teniendo cambios importantes en la tendencia. No tendría sentido plantear ahora nuevas medidas. No podemos tomar medidas nuevas sin poder evaluar el impacto de las medidas que estamos implementando".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad se encuentra aislado en una habitación de su domicilio ©EuropaPress

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, tiene actualmente 57 años y, tal como publica el diario El Mundo, está casado con una experta en enfermedades tropicales y es padre de tres adolescentes. Se licenció en medicina en la Universidad de Zaragoza y se especializó en epidemiología en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.