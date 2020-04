El nuevo problema de la emergencia sanitaria: hospitales europeos se están quedando sin medicamentos

La Alianza Europea de Hospitales Universitarios (EUHA) ha pedido a las autoridades regionales, nacionales y europeas que intensifiquen la colaboración y la coordinación para el suministro de bienes médicos y, en particular, para el suministro de medicamentos esenciales para los pacientes con coronavirus ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI), puesto que los centros hospitalarios "se están quedando rápidamente sin medicamentos esenciales para tratar" a estas personas.

A falta de colaboración europea para garantizar un suministro constante de estos medicamentos, es posible que los hospitales de primera línea ya no puedan proporcionar cuidados intensivos adecuados en una o dos semanas a partir de ahora", aseguran.

Una encuesta realizada entre los miembros de la EUHA reveló que, además de la necesidad de equipo de protección personal y ventiladores, la prioridad más urgente ahora es la de los medicamentos necesarios para los pacientes de cuidados intensivos.

"Las reservas hospitalarias de relajantes musculares, sedantes y analgésicos se consumen rápidamente y, con un reabastecimiento insuficiente o inexistente, se han convertido ahora en el factor limitante de la atención a los pacientes de Covid-19", argumentan. Así, apuntan que, al ritmo actual de consumo, sus existencias se vaciarán en "un par de días" en los hospitales más afectados y en dos semanas en aquellos con las mayores existencias.

Es posible que algunos hospitales no puedan proporcionar cuidados intensivos adecuados en una o dos semanas ©GettyImages

"Aunque no tenemos datos exactos, estamos convencidos de que la situación no es mejor en la mayoría de los otros hospitales de todos nuestros países. Esto ya ha llevado a algunos hospitales a comprar fármacos o dosis alternativas a las que están acostumbrados. Es sumamente preocupante que enfermeros y médicos en formación, sobrecargados de trabajo y a menudo menos experimentados, reclutados para cubrir las lagunas, tengan que utilizar productos y dosis a los que no están acostumbrados", lamentan.

Por otra parte, señalan que el cierre de fronteras a la exportación de fármacos "tendrá un efecto adverso". "La disponibilidad de los fármacos depende de las redes internacionales de distribución, y los medicamentos específicas (incluidos los genéricos) solo se fabrican en unos pocos lugares del mundo. Ningún país de Europa tiene las instalaciones de producción necesarias para suministrar todos los fármacos que se necesitan", alertan.