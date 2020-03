'Ningún héroe sin protección', la iniciativa solidaria que recauda fondos para proteger a los sanitarios

El colapso en algunas de las UCI del territorio y la falta de recursos materiales y humanos están poniendo en jaque los centros hospitalarios, así como la preocupante cifra de más de 9.000 sanitarios contagiados por el coronavirus. Unos datos que inquietan, puesto que este personal es esencial para la lucha contra el virus. 'Ningún héroe sin protección' nace como una iniciativa solidaria que busca recaudar fondos para adquirir el material necesario que proteja a los trabajadores de este sector e invita a los ciudadanos a aportar su granito de arena a través de la plataforma 'GoFundMe'.

Equipo de neumólogas del Hospital Clínico San Carlos (Ningún Héroe Sin Protección).

El proyecto surge de la mano de Miriam Luque, quien vive de primera mano la situación por la que está pasando el personal sanitario, ya que tiene familiares y compañeras que trabajan en el sector: "Surge a raíz de conversaciones con mi madre, que es enfermera, y con dos íntimas amigas, que son médicos, y que ya trabajaban con infectados por el COVID-19. Por ejemplo, mi madre me contó que solo les daban un par de guantes al personal durante todo el día porque había falta de material y otra compañera que adquirían guantes en un supermercado", comenta en una entrevista a 'Tu Otro Diario'. Unas circunstancias que motivaron a Luque a impulsar esta campaña, tras haber rastreado previamente en internet y descubrir que había existencias de material.

En el poco tiempo de su creación, 'Ningún héroe sin protección' ha ido recibiendo más donaciones lo que ha permitido una mayor expansión y difusión de la iniciativa así como un apoyo desde distintos sectores de la sociedad.

Mascarillas, guantes, toallitas desinfectantes, gafas de protección, cubremangas o batas son algunos de los materiales que se están comprando a nivel particular para destinar a los centros sanitarios, principalmente a Madrid aunque están recibiendo peticiones de otros lugares como Palencia. La campaña tiene como objetivo, por el momento, recaudar 10.000 euros que van destinados a "proteger a los héroes" y a que se sumen los ciudadanos.

LA APORTACIÓN CIUDADANA, NECESARIA

"Mi visión inicial al empezar el proyecto es que este virus no para y las condiciones con las que están trabajando los sanitarios son muy precarias porque no está llegando el material y se están infectando. Luego, del mismo modo que tenía esta preocupación lo fui hablando con amigos que también querían ayudar. La gente tiene mucha conciencia ciudadana. Es un poco el concienciarnos de lo que podemos aportar ante esta situación", explica Luque, quien además agradece los aplausos solidarios que tienen lugar todos los días a las 20.00 horas en honor a las personas que trabajan a contrarreloj desde distintos ámbitos.

Equipo de la Fundación Jiménez Díaz (Ningún Héroe Sin Protección).

Resalta además la "dura" situación que vive el personal: "Tengo una tía que es enfermera y trabaja en emergencias y lleva 10 días en la cama. Al final ves que aunque vayas mínimamente protegido, si estás en contacto con pacientes, lo está cogiendo mucha gente que es necesaria. No hay recursos para poder atender bien a todos y si encima los recursos humanos empiezan a tener el virus peor (...) Entonces, (los sanitarios) lo están afrontando con cierta esperanza, porque no pueden hacer mucho más, pero con cierto miedo también".

Además de las terribles cifras de infectados y fallecidos, la soledad es uno de los efectos colaterales de la pandemia, las estrictas y necesarias medidas imposibilitan el contacto con los pacientes así como las visitas de familiares y allegados no se permiten. Una dura situación para aquellos que están ingresados: "Lo más duro, lo digo de primera mano de una amiga que trabaja en la UCI, es la soledad de cara al paciente porque son gente que no pueden estar con su familia", resalta. De hecho, Hola! aportó su granito de arena repartiendo sus revistas de manera gratuita entre los ingresados y el personal para regalarles una sonrisa y hacerles más amenos los días.

Equipo de la Clínica Universidad de Navarra (Ningún Héroe Sin Protección).

'Ningún héroe sin protección' es una respuesta, como muchas otras que han ido surgiendo a lo largo de estas semanas, ante esa falta de recursos y desabastecimiento que hay en los centros. "El material no está llegando a los hospitales y las condiciones son muy precarias. Si los sanitarios no pueden atender a los pacientes, no hay forma de parar el virus", enfatiza Luque.