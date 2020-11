Dos guerras y la gripe española, Lulu Vázquez celebra su 110 cumpleaños viviendo su segunda pandemia

Lulu Vázquez ha celebrado su 110 cumpleaños en su confinamiento domiciliario en Pontevedra. Por ello y con el fin de rendirle un homenaje y hacer este aniversario un poquito más especial, cinco coches de la Policía municipal se colocaron bajo su balcón e hicieron sonar sus sirenas mientras los familiares de la centenaria se daban cita en los balcones más próximos e incluso en la acera para cantarle el cumpleaños feliz.

Lulu vivió con tan solo ocho años la bautizada como la gripe española de 1918, además de la guerra civil y la segunda guerra mundial, sin embargo, la anciana dice no recordar nada igual a los que estamo viviendo estos días con la crisis del coronavirus. "La guerra fue de olé, además yo tuve dos hermanos en el frente que lo pasaron mal, pero lo que ocurre ahora también me preocupa mucho, ver toda esa gente que se está muriendo... es una tristeza", señala en declaraciones recogidas en El Diario de Pontevedra.

En cuanto a cómo se encuentra en estos momentos, Lulu relataba a RTVE: “Me encuentro bien y el aislamiento no lo llevo mal porque ya hace mucho tiempo que no salgo. No me gusta lo que está pasando y que nadie pueda salir de su casa, pero bueno tiene que ser asi la vida porque es una enfermedad que causa la muerte y hay que cuidarse” ha declarado Lulu durante una entrevista a TVE.

Muy sorprendida por las numerosas felicitaciones a pesar de la situación de confinamiento, Lulu admitía: “Yo no contaba con que fuera a venir la Policía a la puerta de mi casa ni con mis sobrinas cantando el cumpleaños. Por eso quiero dar las gracias a todos porque se portaron maravillosamente” .

Única superviviente de una una familia numerosa, Lulu que tiene su capacidad intelectual intacta, tiene 87 sobrinos nietos, y su mayor deseo es que todo esto pase para poder reencontrarse con ellos.