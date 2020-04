'Ningún héroe sin protección', la iniciativa solidaria que recauda fondos para proteger a los sanitarios

'Ningún héroe sin protección' es una respuesta, como muchas otras que han ido surgiendo a lo largo de estas semanas, ante esa falta de recursos y desabastecimiento que hay en los centros. "El material no está llegando a los hospitales y las condiciones son muy precarias. Si los sanitarios no pueden atender a los pacientes, no hay forma de parar el virus", enfatiza Luque.