Una hora menos de encierro y otras buenas noticias para aliviar la cuarentena

- Conocer a los vecinos:

Antes nos cruzábamos con nuestros vecinos en el ascensor y no sabíamos, tras el saludo del rigor, si hablar del tiempo o recurrir a mirar el móvil. Desde que estamos confinados en nuestras casas los vemos casi todos los días por la ventana, cuando salimos a aplaudir a los sanitarios y otros profesionales esenciales. Ya no son esos desconocidos que hacen ruido al otro lado de la pared, son los que cantan desde sus balcones para alegrarnos el confinamiento, los que nos dan ánimo sin nos cruzamos, guardando las distancias, en las escaleras. Ahora sabemos sus nombres, no los olvidemos cuando volvamos a salir a la calle.

- El tiempo recobrado:

Libros por leer, armarios que limpiar, idiomas que aprender, amigos a los que llamar... La cuarentena ha facilitado todas estas tareas que teníamos pendientes y que, una y otra vez, quedaban aplazadas por la carrera de la vida diaria. Ahora que la cotidianeidad se he vuelto del revés hemos podido dejar de ir a apresurados de un sitio a otro y parar. Podemos aprender a pintar, a tocar la guitarra, o empezar a leer "En busca del tiempo perdido", la obra magna de Marcel Proust, y llegar al séptimo tomo: "El tiempo recobrado". E incluso podemos permitirnos el lujo de perder el tiempo, somos millonarios en horas.

- Buenos hábitos a diario:

Aprender a lavarse bien la manos, respetar el espacio vital de las personas, no apiñarse para hacer la compra, ponerse mascarilla para no contagiar cuando estemos resfriados, están entre las medidas fundamentales para combatir el coronavirus y para cuando recuperemos la normalidad. Además, nos hemos concienciado de que hay que hacer algo de ejercicio todos los días, aunque sea con los rollos de papel higiénico o las bolsas de la compra y no con las pesas en el gimnasio.

- Tregua de crispación política:

El conflicto catalán, un año lleno de contiendas electorales y otras circunstancias llevaron a la política a un grado de crispación insoportable. La necesidad de establecer el estado de alarma y de prorrogarlo ha atenuado el enfrentamiento y, salvo algunas excepciones, el Congreso ha entonado el "todos a una". El líder de la oposición, Pablo Casado, que hace solo un año llamaba "felón" al presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, le dijo la semana pasada que ahora "no está solo" y la mano tendida entre ambos, junto con el apoyo de otros partidos, ha servido para convalidar la ampliación del estado de alarma. La necesidad de combatir el coronavirus deja no solo un hemiciclo más desinfectado que nunca sino más "limpio" de insultos. Que dure.