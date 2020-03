¿Qué actividades se consideran no esenciales en el estado de alarma?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado esta sábado la paralización de todas las actividades no esenciales desde el lunes 30 de marzo y hasta el jueves 9 de abril, ambos inclusive. Una medida excepcional que se aprobará hoy, domingo, en un Consejo de Ministros extraordinario. A raíz de esta decisión, todos los trabajadores ocupados en actividades no esenciales deberán quedarse en casa, pero mantendrán el sueldo. Tendrán un permiso retribuido "recuperable", lo que significa que, una vez cese la restricción a la actividad, irán recuperando las horas de trabajo no ejercidas de manera paulatina y espaciada en el tiempo.

Trabajadores sanitarios y Guardia Civil en los aplausos solidarios (EFE).

Sánchez ha señalado que este permiso retribuido recuperable, del que ha informado ya a sindicatos y empresarios, permitirá descongestionar los hospitales.

A la hora de explicar cuáles son las actividades consideradas esenciales, Sánchez ha remitido al decreto por el que se declaró el estado de alarma hace dos semanas, que determinó las actividades que dejaban de llevarse a cabo y las que se restringían. Estas actividades, a falta de concreción mañana en el Consejo de Ministros extraordinario y de acuerdo al decreto, son las siguientes:

- Se suspende la apertura de bares, establecimientos de restauración, discotecas, instalaciones culturales, de ocio, recintos deportivos, parques de atracciones, auditorios y se prohíben las verbenas, desfiles, fiestas populares y manifestaciones folclóricas en recintos abiertos y vías públicas.

- Los comercios cuya actividad permite el decreto son tiendas de alimentación, farmacias, centros médicos, peluquerías y tintorerías -posteriormente sujetas a restricción-, ópticas, ortopedias, tiendas de alimentación de animales domésticos y tecnología.

- Además, el decreto protege actividades de abastecimiento y de suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo y gas natural.

- Sigue el transporte público, aunque sujeto a restricciones en la oferta.

- El propio Sánchez ha indicado en rueda de prensa que los medios de comunicación son considerados actividad esencial.