Huawei Matepad: ¿Es un iPad Pro más barato?

Huawei presentaba hace unos días el nuevo MatePad Pro, su nueva tablet con una clara inspiración en el diseño exterior del iPad Pro. Bordes reducidos al milímetro para aprovechar al máximo la pantalla, mucha potencia gráfica y de procesador, almacenamiento de portátil y una pantalla 2K. Pero ¿será suficiente para disputarle entrar en el podio de las mejores tablets del año?

La marca china no ha querido escatimar en prestaciones para su nueva tablet y ha creado un auténtico monstruo. Un MatePad Pro que llega con una pantalla de 10,8 pulgadas y resolución de 2560x1600 píxeles. Una pantalla que alberga una proporción 16:10, lo que le otorga un aspecto más alargado que el de la competencia. El panel LCD no tiene la tecnología más avanzada del mercado, pero seguro que cumple a la perfección para las tareas que no requieran de un equilibrio de color demasiado preciso.

Un diseño poco arriesgado

Sin embargo, lo primero que resalta a los ojos es el diseño. Y es que Huawei no ha tenido ningún reparo en plantear una tablet con unas líneas muy similares a la tablet de Apple. El frontal es casi idéntico al iPad Pro, con unos bordes muy reducidos y elegantes, salvo por la cámara selfie que se integra en un pequeño notch circular en una de las esquinas del dispositivo.

Los bordes que recubre el dispositivo también recuerdan y mucho a la tablet de Apple, con un recubrimiento en dorado, cuatro altavoces estéreo y un enchufe de carga USB tipo C. Por otro lado, incluye un lápiz óptico (que se carga de manera magnética) y un teclado que contribuyen a hacerlo mucho más usable.

Un procesador a la altura

Pero aquí no acaban las similitudes con el iPad Pro. Donde los de Cupertino han apostado por un procesador que, en sus propias palabras, es capaz de superar en muchas tareas a los propios MacBook, la marca china ha optado por un procesador fabricado por ellos mismos, el Kirin 990 5G, de doble o cuádruple nucleos que integra una GPU de 16 núcleos.

El sistema operativo también está diseñado por Huawei, es el EMUI 10.1, una capa de personalización sobre Android que encantará a muchos usuarios, pero que incomodará a los más fieles defensores del sistema operativo de Google. Para el almacenamiento, el nuevo MatePad Pro cuenta con dos modelos, ambos con 8GB de memoria RAM y almacenamiento de 256 y 515 GB, ampliables a través de una tarjeta NM.

Batería y cámara, el punto a favor

En cuanto a la batería y a la cámara no se le puede poner un pero: 7.250 mAh de capacidad que prometen hasta 12 horas de uso y una cámara de 13 megapíxeles. Además, cabe destacar que esta tablet llega con conectividad 5G. Un extra que por el momento no será decisivo como decisión de compra, pero que dentro de un año o dos comenzará a ser un estándar para todos los dispositivos móviles.

El MatePad Pro puede elegirse en dos colores: naranja y verde bosque, con un curioso acabado de cuero vegano para la parte trasera (lo que permite la carga inalámbrica). Estarán disponibles en España próximamente, aunque ya se pueden comprar online por 850 o 1.228 euros, dependiendo del modelo.