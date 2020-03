El Gobierno prohíbe despedir durante la crisis del COVID-19

El Gobierno ha decidido prohibir los despidos durante la crisis del coronavirus, según ha expuesto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la reunión del Consejo de Ministros. "No se puede aprovechar el COVID-19 para despedir", ha afirmado Díaz que ha explicado que la prohibición, sin efecto retroactivo, es desde hoy. "Hemos arbitrado un mecanismo excepcional, amplísimo con muchos recursos públicos", ha señalado Díaz en alusión a los ERTES, para que no sea necesario despedir.

Junto a esta medida, el Gobierno ha acordado que los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, se mantengan vigentes hasta que concluya la crisis sanitaria. "No hay que extinguir los contratos temporales, estos se interrumpen y continuarán cuando pasemos la crisis sanitaria", ha añadido. "No es necesario despedir a nadie en nuestro país (...) No se va a dejar a nadie atrás", ha reiterado la ministra de Trabajo.

El Gobierno ha acordado concretar los mecanismos para que la prestación de desempleo se solicite directamente por parte del empresario que ha tramitado el ERTE, lo que agilizará los trámites para que los trabajadores puedan cobrar cuanto antes. Para ello, se habilitará un formulario que cubrirán las empresas con datos de los trabajadores y lo mandarán al SEPE.

Vamos a reconocer las prestaciones por desempleo con mucha rapidez, ha apuntado Díaz, que ha recordado que tienen derecho a esta prestación incluso quienes no hayan cotizado lo suficiente y que se pondrá el contador a cero. Asimismo, se ha acordado que la Inspección de Trabajo tenga un papel activo en el control de los ERTE y vele por la comprobación de las causas alegadas, reservando sanciones o devoluciones de las cuantías percibidas por las empresas en caso de incumplimiento. "Pido ejemplaridad a los empresarios (...) que mantengan los puestos de trabajo", ha pedido Díaz.