El distanciamiento social reflejado en las marcas: cambian sus logos y muestran su cercanía a los cuidadanos

El torrente solidario que ha desatado la crisis del coronavirus implica a toda la sociedad. Estos días estamos siendo testigo de los gestos que están teniendo ciudadanos anónimos, personas públicas y también las empresas. Muchas de ellas están realizando donaciones o están fabricando material sanitario para frenar la expansión del Covid-19. Otras tantas, además, están llevando a cabo una labor de concienciación de una manera muy curiosa tal y como nos están mostrando en sus redes sociales.



Una de las obligaciones que llegaron con el Real Decreto fue el aislamiento en casa. Debemos permanecer en nuestros hogares, solo podemos abandonarlos en determinados casos y, cuando lo hagamos, tenemos que tomar una serie de precauciones, como mantener una distancia de entre uno y dos metros. Esto ha servido de base para que muchas compañías nos recuerden la importancia de la medida cambiando sus logos.



A nivel internacional, compañías del sector automovilístico como Audi y Volkswagen han modificado su imagen separándola y lanzando mensajes como este: "Mantengamos la distancia para estar más unidos". Coca-Cola también se ha unido a este movimiento y ha aumentado los espacios de su emblema. Lo hemos visto en el cartel luminoso más famoso de Nueva York. Desde Times Square nos recuerda que "estar separados es la mejor manera de estar unidos" para, después, invitarnos a quedarnos en casa. Por su parte, la filial de Burger King en Argentina ha clareado las letras 'k' y 'g' de su logo para que quede así: Burger In.

Si ponemos el foco en las actuaciones de las empresas nacionales, nos encontramos el ejemplo de Telefónica: ha ampliado la distancia entre las letras y, al mismo tiempo, ha hecho énfasis en que seguimos conectados. La marca de ropa Desigual ha subrayado la importancia de mantener ese espacio para evitar contagios haciendo algo por primera vez en sus 37 años de historia: separar a la pareja que da forma a su imagen corporativa.



Por otro lado, la cadena Riu ha aprovechado el establecimiento que tiene en la Plaza de España en Madrid para recordarnos que tenemos que quedarnos en casa: lo ha hecho jugando con la iluminación de las ventanas. Room Mate Hotels ha modificado tanto su logo como su lema: ha cambiado la palabra 'hotels' por 'home' asegurando que "si lo hacemos juntos, seremos mejores de lo que fuimos".

RIU joins and promotes the "Stay at Home" initiative. For your health and the health of your loved ones, the Riu Plaza España illuminated Madrid yesterday promoting this measure of confinement that will help save many lives. #StayAtHome, be responsible. https://t.co/IFDQtwQ1p2 pic.twitter.com/9gN9P5lFyG