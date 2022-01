Italia registra una cifra récord con casi 1.000 muertos en un día

Italia ha vuelto a registrar este viernes resultados negativos en su lucha contra la pandemia del coronavirus, con una cifra récord de casi 1.000 muertos y otros 6.000 casos adicionales en un solo día, si bien las autoridades aseguran que se estaría produciendo una ralentización en los contagios. Según los datos publicados por Protección Civil, en las últimas 24 horas ha habido 969 víctimas mortales más, lo que eleva el total a 9.134 fallecidos, mientras que se han sumado otros 5.959 casos, hasta un total de 86.498 desde que comenzó el brote. Con este último dato, Italia supera ya a China, país en el que se originó el coronavirus, en cifra de contagios, ya que en cifra de muertos lo hizo hace unos días.

Por otra parte, el presidente del Instituto Superior de Salud (ISS), Silvio Brusaferro, ha explicado esta mañana que desde el 19-20 de marzo se ha constatado que "la curva de nuevos casos parece atenuarse ligeramente en su ascenso", si bien ha recalcado que aún hay zonas con un elevado ritmo de contagios. Entre estas ha citado "Lombardía, una parte de Piamonte y de Véneto".

Brusaferro ha advertido de que en Italia "aún no hemos llegado al pico y no lo hemos superado". Hay señales de que el ritmo de contagio se está ralentizando y de que "las medidas adoptadas están surtiendo efecto", así que "esperamos que podremos llegar al pico en estos días", ha confiado, recalcando que aún no se ha entrado en la fase del declive sino de "ralentización del crecimiento".

Entretanto, el presidente de Lombardía, Attilio Fontana, que el jueves se había mostrado preocupado por el aumento continuado en el número de casos, tras registrar 2.500 contagios en un día en la región, ha dado este viernes una explicación y ha aclarado que en realidad la curva no sigue creciendo.

Imagen de una plaza en el centro de Roma (Europa Press). ©EuropaPress

En declaraciones a la prensa, ha indicado que "se ha cambiado la estrategia" y ahora se realiza la prueba "con un solo síntoma", mientras que hace unos días habría que tener varios. Como resultado de ello, está habiendo problemas en el procesamiento de las pruebas: "Estamos en 5.000 pruebas al día, estamos en el límite de nuestros laboratorios". Por eso, ha añadido, aunque "hoy hemos procesado un número mayor de pruebas con respecto a días anteriores, se asiste a una reducción del número de contagios". "Hace falta hacer una media de al menos cinco días para tener una visión", ha subrayado Fontana, que ha llamado, no obstante, a "no bajar la guardia" puesto que "los sacrificios traen resultados".