'¡Abuelito, ya estás aquí!': un anciano de 86 años gana la batalla al coronavirus

No todo son datos negativos en tiempos del coronavirus. Aunque en España la cifra de contagiados no ha dejado de descender estos días y ya se superan los 58.000 contagiados y la cifra de fallecidos es de más de 4.300, siempre hay un hueco para la esperanza. Un hueco que lo ocupan lo ocupan los pacientes que han logrado vencer al virus. En nuestro país hay 9.367 que han recibido el alta hospitalaria entre los que se encuentra este anciano de 86 años a quien el Covid-19 no ha logrado ganarle la batalla.

Tras varios días ingresado en el hospital madrileño de La Paz, este abuelito regresaba a casa, pero no lo hacia solo, a las puertas del centro sanitario le esperaban sus hijos, pletóricos de felicidad, tal y como se muestra en este vídeo que le mostramos a continuación y con el que es prácticamente imposible no emocionarse.

Un hombre de 86 años es recibido por su familia al ser dado de alta tras sufrir la enfermedad causada por el nuevo coronavirus en el Hospital La Paz en Madrid.#España ha comenzado a alcanzar el pico de la epidemia #COVID19 con 56.188 casos confirmados y 4.089 personas fallecidas pic.twitter.com/vvgkykw2uV — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) March 26, 2020

El coronavirus es una enfermedad infecciosa que afecta especialmente a personas mayores o con patologías previas, por este motivo, este testimonio nos hace ser conscientes de que se puede hacer frente a este virus.