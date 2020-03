Un bebé con mucha prisa: una madre no llega a tiempo y da a luz frente a la maternidad de O'Donnell

Tenía prisa por llegar al mundo y puso a su madre en apuros, sin embargo, afortunadamente todo quedó en un susto. Una mujer embarazada daba a luz en plena calle en Madrid. La mujer no pudo aguantar más y justo a las puertas de la maternidad de O’Donnell se tenía que sentar en el suelo tras romper aguas. Rápidamente, un grupo de sanitarios acudió en su ayuda trasladándola con premura al interior del centro médico.

La mujer no pudo más y se tumbó en el suelo frente a las puertas de la maternidad de O'Donnell (Telemadrid)

En plena crisis del coronavirus, los sanitarios, una vez más, ayudaron a salvar una vida y tanto la madre como el niño se encuentran en perfecto estado de salud, aportando así un haz de luz durante estos días tan oscuros, donde la pandemia se ha cobrado ya en España la vida de 3.400 vidas.

Tanto el bebé como la madre se encuentran en perfecto estado (Wikimedia commons)

Esta no es la primera vez que una madre no llega a tiempo al hospital, hace justo un año una embarazada daba a luz en su casa tras no llegar a tiempo al centro médico y otra de ellas veía la cara de su bebé por primera vez en una ambulancia del Samur cuando se dirigía al Hospital 12 de Octubre con fuertes contracciones