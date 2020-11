Diagnóstico en 15 minutos, así funcionan los test rápidos de coronavirus

El Ministerio de Sanidad ya ha comenzado a distribuir alrededor del país los esperadisimos test rápidos para realizar la prueba del coronavirus con los que que se espera poder frenar la curva de contagios, que actualmente ascienden en España a 47.610. Está sencilla prueba, que funcionan de manera similar a un test de embarazo, permiten detectar un caso positivo en tan solo 15 minutos y sin necesidad de tener que trasladarse necesariamente hasta un centro médico, aunque sí bajo supervisión sanitaria. Pero, ¿qué prueba se estaba realizando hasta ahora y cómo funcionan estos nuevos tests?

La prueba del PCR

Hasta ahora para detectar un posible contagiado se realizaba la prueba de la PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa’) con la que era posible detectar un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo basándose en las características de estabilidad al calor de una enzima polimerasa. Mediante esta técnica se localiza y amplifica un fragmento de material genético, que en el caso del coronavirus es una molécula de ARN. Si la técnica de PCR no detecta el material genético del virus, la persona no estaría infectada; cuando hay una sospecha clínica importante se debe realizar otra prueba para asegurar que el paciente no está infectado por el virus. La PCR presenta cierto grado de complejidad, por lo que necesita personal entrenado y preparado para su realización y su resultado, a diferencia del de los test rápidos, puede tardar entre dos y tres horas.

Los test rápidos

A diferencia del PCR estos test rápidos detectan antígenos, es decir o bien los anticuerpos producidos frente al virus o bien determinadas proteínas del virus. Para ello solo hace falta una muestra de saliva o mucosa nasal, facilitando así la labor de los sanitarios que tan sobrepasados de pacientes están durante estos días.

¿Por qué no se ha utilizado antes esta técnica?

Hasta que no se ha contado con un buen número de pacientes infectado para poder caracterizar los anticuerpos no se ha podido desarrollar, por ello se tuvo que recurrir a la PCR, que al ser una prueba de diagnóstico directo, se ha podido hacer desde el primer momento en que se secuenció el virus.