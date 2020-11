Balance del coronavirus en España: 33.089 contagiados y 2.182 fallecidos

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, en España hay actualmente 33.089 infectados por el Covid-19, 4.517 más que hace 24 horas, lo que supone un incremento del 14 %, que es aproximadamente el mismo que el día anterior. Ya han fallecido 2.182 personas, 462 más que el pasado domingo, tal y como ha dado a conocer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. De los pacientes contagiados 2.355 se encuentran ingresados en la UCI, mientras que, el dato positivo es que 3.355 han recibido el alta médica.

Entre los problemas que más preocupan están los contagios entre los sanitarios: ya se cuentan 3.910 profesionales afectados por la enfermedad, lo que representan un 10% de los contagiados. Aunque parece que la curva de contagio va camino de aplanarse, tal y como ha señalado Simón no es momento de lanzar las campanas al vuelo. "No tenemos certeza de haber llegado ya al pico. Estos días van a ser cruciales. Llegar al pico no implica haber resuelto el problema, tenemos que insistir en las medidas ya aplicadas".

Ha incidido en que los ingresos en UCI se van reduciendo "progresivamente" respecto al total de pacientes hospitalizados. Simón ha señalado que se están produciendo "pequeñas reducciones que dan esperanza de que el problema se está conteniendo". Hay datos "que nos animan", ha dicho Simón, como los casos dados de alta y otros "que no nos gustan y habría que controlar", como los 3.910 profesionales sanitarios contagiados.

Con datos un análisis por edades del 37 % de los casos, se sabe que los más afectados con las personas mayores y los grupos de riesgo como diabéticos, hipertensos, etc, pero la letalidad es más o menos equiparable a la que se observa habitualmente en la población y entra dentro de los grupos que se esperaba.

Los casos activos actualmente es menor que el número de casos notificados desde el principio, porque los 1.355 curados y los 2.182 fallecidos, hace que en realidad haya algo menos de 27.000 enfermos.