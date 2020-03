La banda sonora del aplauso sanitario: del ‘Resistiré’ al ‘Sobreviviré’ pasando por Queen

El sábado pasado el presidente del Gobierno comunicaba que España entraba en estado de alarma debido a la crisis del coronavirus. Aunque el Real Decreto se publicó más tarde, desde ese momento estábamos obligados a permanecer en casa ya que solo se puede salir en determinados casos. En este confinamiento nació una iniciativa: salir a las ventanas, balcones y terrazas para dedicar un aplauso al personal sanitario y a todos los trabajadores que estos días siguen en sus puestos. Un gesto que ya tiene su propia banda sonora.

Desde que empezó el Estado de Alarma, España aplaude a las ocho (Getty).



Todo empezó el sábado 14 de marzo a las diez de la noche. La convocatoria se expandió por las redes sociales y a través de mensajes de Whatsapp. Todos los españoles teníamos una cita a esa hora para aplaudir a todos aquellos que estos días siguen al frente en sus empleos exponiéndose al riesgo que representa el Covid-19: gente del mundo de la sanidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las personas que desempeñan sus funciones en supermercados, en labores de limpieza, etc.

#AplausoSanitario esta vez con la canción " Resistiré" de fondo 🎵🎶 pic.twitter.com/sNv1RhguOE — Semina rerum (@adri_manz) March 16, 2020



El homenaje empezó con un emotivo aplauso cargado de cariño, pero con el paso de los días muchos ciudadanos han querido dar su toque personal a esta cita con sus vecinos y con el resto de ciudadanos. ¿Cómo? Poniendo música y hay tres canciones que están triunfando por sus letras cargadas de ánimo y fuerzas: ‘Resistiré’ del Dúo Dinámico, ‘Sobreviviré’ de Mónica Naranjo y ‘Color esperanza’ de Diego Torres.

En Gavà a las 20:00 y después del aplauso a tod@s las personas que tienen que trabajar en estos momentos complicados, un vecino nos hace más ameno el #confinament. Hoy ha sonado sobreviviré de @monicanaranjo entre otras 👏🔉 pic.twitter.com/oa5qEz6KwO — Jaume Solà (@jaumesg82) March 18, 2020

Segundo día de #AplausoSanitario y otra vez pelos de punta. Esta vez os dejo un trozo de la canción color esperanza De Diego Torres que hemos cantado. pic.twitter.com/2EBD6brLBO — Marcos García (@marcgarciamu) March 15, 2020



No son las únicas. Algunas personas nos han recordado que, a pesar del complicado momento que vivimos, ‘la vida es bella’ y lo han hecho con la banda sonora de la película dirigida por Roberto Benigni. Otros se han inspirado en Queen y en su tema ‘Don't stop me now’ para recordarnos que ahora no pueden pararnos.

Tavernes Blanques. Y con la canción de 'La vida es bella' 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼#AplausoSanitario #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/VNSaVQ4Ual — Eric Martín Gasulla (@Eric18Martin) March 15, 2020

Segundo día poniendo una canción en el #AplausoSanitario , somos los DJs de la calle 😂 (#yomequedoencasa #YoMeQuedoEnCasa) pic.twitter.com/pbR5PM2jLy — Lu Monark (@imnotoneofthemm) March 15, 2020



Finalmente también hay quien pretende animar al resto con los temas más actuales que hasta hace muy poco bailábamos y cantábamos fuera de casa. Tantas son las ganas de motivar a sus vecinos que acompañan la música con efectos de luz. Todo es poco para intentar hacer más llevadero este aislamiento.