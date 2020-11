La banda sonora del aplauso sanitario: del ‘Resistiré’ al ‘Sobreviviré’ pasando por Queen

No son las únicas. Algunas personas nos han recordado que, a pesar del complicado momento que vivimos, ‘la vida es bella’ y lo han hecho con la banda sonora de la película dirigida por Roberto Benigni. Otros se han inspirado en Queen y en su tema ‘Don't stop me now’ para recordarnos que ahora no pueden pararnos.

Tavernes Blanques. Y con la canción de 'La vida es bella' 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼#AplausoSanitario #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/VNSaVQ4Ual — Eric Martín Gasulla (@Eric18Martin) March 15, 2020

Segundo día poniendo una canción en el #AplausoSanitario , somos los DJs de la calle 😂 (#yomequedoencasa #YoMeQuedoEnCasa) pic.twitter.com/pbR5PM2jLy — Lu Monark (@imnotoneofthemm) March 15, 2020

Finalmente también hay quien pretende animar al resto con los temas más actuales que hasta hace muy poco bailábamos y cantábamos fuera de casa. Tantas son las ganas de motivar a sus vecinos que acompañan la música con efectos de luz. Todo es poco para intentar hacer más llevadero este aislamiento.