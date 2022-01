Sanidad ordena el cierre de hoteles antes del 26 de marzo

El Ministerio de Sanidad ha dictado una Orden por la que declara el cierre obligatorio de hoteles, establecimientos turísticos, campings, aparcamientos de caravanas y alojamientos de corta estancia antes del próximo día 26. La Orden ha sido publicada en el BOE y precisa que el cierre se producirá en el momento en que el establecimiento no tenga clientes y, en todo caso, en el plazo máximo de siete días naturales desde la entrada en vigor de la presente norma.

Por lo tanto queda permitida la apertura al público de aquellos establecimientos turísticos que alberguen clientes que, en el momento de declaración del estado de alarma, estén hospedados de manera estable y de temporada, siempre que no tengan que compartir servicios comunes. No obstante estos establecimientos no podrán admitir a nuevos clientes hasta que finalice la suspensión del estado de alarma. A cierre de 2019 había en España 12.559 establecimientos hoteleros abiertos, con 550.476 habitaciones y 1,137 millones de plazas, atendidas por 162.420 empleados. Los 1.928 hoteles de cuatro estrellas los que concentran el mayor número de habitaciones, un total de 244.318, así como de plazas (519.749) seguidos de lejos por los de tres estrellas, con 119.770 habitaciones y 253.024 plazas.

En consecuencia, el mayor volumen de empleo se da en los hoteles de cuatro estrellas, que tenían a cierre de 2019 un total de 80.547 trabajadores, seguidos de los de tres estrellas, donde se emplean 31.111 personas. El número de hoteles de cinco estrellas es mucho más corto (281), con 42.829 habitaciones y 90.352 plazas, aunque son más intensivos en empleo y dan trabajo a 28.691 personas. No obstante, el mayor número de establecimientos se registra en la categoría de hostales, con casi 6.000, cerca de 80.000 plazas y casi 11.000 empleados. En 2019 se registraron 343,1 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, un 0,9 % mas que un año antes. Las cifras muestran una mejor evolución que en 2018, cuando el número de pernoctaciones había caído un 0,2 %.

Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña fueron los destinos principales de los viajeros residentes en tanto que los no residentes eligieron sobre todo Canarias, seguido de Baleares y Cataluña. Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania realizaron 98,6 millones de pernoctaciones hoteleras en 2019, lo que supuso el 44,1% del total de las realizadas por no residentes. Las pernoctaciones de viajeros de Reino Unido aumentaron un 0,3%, mientras que las de los alemanes disminuyeron un 9,0%.

La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR, en inglés) fue de 91 euros en el año 201 al tiempo que el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR, en inglés), que está condicionado por la ocupación, alcanzó los 61,2 euros de media.