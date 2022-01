¿Debemos evitar el uso de la mano dominante para prevenir el contagio por coronavirus?

Seguro que durante estos días te han llegado numerosos mensajes con recomendaciones para evitar el contagio por coronavirus, bien sea a través del email,las redes sociales o vía Whatsapp. Uno de los que se ha difundido durante estos últimos días es este: “Una recomendación valiosa: usar la mano no dominante para picaportes, transporte, baños, etc por que es muy difícil que te toques la cara con esa mano. En Corea difundieron mucho esa premisa. ¡Compartir!” ¿Pero qué hay de verdad en todo esto?

Pues lo cierto es que esto no está probado científicamente, por lógica tocaremos menos cosas con nuestra mano no dominante que con la que más usamos habitualmente (los diestros la derecha y los zurdos la izquierda) pero ello no nos asegura que recurramos indistintamente a una o a otra ( para tocarnos la cara) dependiendo de la ocasión. Por este motivo no es un método fiable, por ello, las autoridades de todo el mundo inciden en la importancia del lavado de manos para prevenir contagios por coronavirus.

Lavarse las manos es tan importante que puede ayudarte a prevenir el #coronavirus.



Desde la infancia lo hacemos, pero ¿sabemos lavarnos las manos correctamente? pic.twitter.com/wp9GSGKD2G — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 9, 2020

¿Cómo lavarse las manos según de la Organización Mundial de la Salud (OMS)?

1.- Mojarse las manos

2.- Aplicar suficiente jabón para cubrir toda la mano

3.- Frotar las palmas entre sí

4.- Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos , y viceversa

5.- Frotar las palmas de las manos entre sí , con los dedos entrelazados

6.- Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta , manteniendo unidos los dedos

7.- Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotarlo con un movimiento de rotación, y viceversa.

8.- Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa.

9.- Enjuagar las manos.

10.- Secarlas con una toalla de un solo uso.

11.- Utilizar la toalla para cerrar el grifo.

En caso de no disponer de un grifo cerca, la OMS recomienda el uso de geles en seco, pero con un mínimo de un 60% de alcohol, ya que sino no tienen el poder de desinfectar.