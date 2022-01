El 'CovidAuto', la nueva técnica de detección que se realiza en Galicia sin tener que bajarte del coche

Galicia ha extendido a todas sus áreas sanitarias un sistema pionero que los médicos llaman "CovidAuto", el cual permite a los pacientes, con indicación clínica y una cita previa, acudir a los hospitales y, sin bajarse del coche, realizarse las pruebas del coronavirus al volante de una forma más ágil. Funciona. Y podría implantarse en otras comunidades autónomas. El primer hospital en España en trabajar con este modelo ha sido el Meixoeiro de Vigo, que ante el crecimiento de la demanda de análisis, decidió crear un dispositivo fijo en la antigua zona destinada a Urgencias, en la que además ahora mismo se sitúa el laboratorio.

"El Meixoeiro reunía las características idóneas para aplicar este modelo", han explicado a Efe fuentes del área sanitaria de Vigo, ya que dicho hospital cuenta con un espacio independiente con una rampa por la que acceden los coches y en la que está situado el laboratorio, de manera que las muestras tomadas a los pacientes son enviadas "directamente" al mismo. El sistema lleva en funcionamiento desde el pasado martes y tiene capacidad para realizar unas 200 pruebas al día, muchas más que en el caso de los equipos a domicilio, que pueden realizar entre 8 y 10 en cada jornada.

El área de Vigo cuenta hasta ahora con 7 equipos a domicilio formados por dos personas y, según fuentes del hospital, ante la previsión de un crecimiento en la demanda de pruebas, se decidió implementar este modelo, muy utilizado en Corea, con el que ya se han realizado, desde el martes, aproximadamente trescientos test.

Entre las grandes ventajas de este proceder se encuentra la "agilidad", ya que los pacientes, en lugar de esperar desde sus casas a que vayan los equipos, -que por otro lado están comenzando a saturarse-, pueden ir, con prescripción facultativa y cita previa, a realizarse las pruebas y obtener los resultados incluso en el mismo día. Desde el Hospital remarcan que no se atiende a pacientes "bajo demanda" y que es necesario que un profesional valore a la persona previamente y considere que hay un caso "sospechoso" de coronavirus, siguiendo el protocolo del Ministerio. En el supuesto de ser así, se le da una cita para acudir al hospital.

De este modo, los pacientes acuden al punto y solo bajan la ventanilla. El personal de enfermería procede entonces a realizar un exudado nasofaríngeo, introduciendo unos tubitos por la nariz, y las muestras se mandan al laboratorio para ser analizadas. Un procedimiento que no tarda más de cinco minutos por paciente. Otra de las ventajas importantes es la "disminución del consumo de EPIs (Equipos de protección individual)", que son limitados. Al ser un punto fijo y no existir contacto directo con el paciente, los profesionales no tienen que cambiarse los equipos cada vez que atienden a los posibles contagiados, como sí tienen que hacer, sin embargo, los equipos que acuden a domicilio.

El sistema, que lleva en funcionamiento desde el pasado martes, permite realizar al menos 200 pruebas al día ©GTres

Según explica el gerente del área sanitaria de Vigo, Julio García Comesaña, el sistema de recogida de muestras a domicilio fue en un principio muy bien acogido y muy práctico, pero "el desplazamiento al domicilio, y sobre todo el hecho de vestirse y desvestirse para cada domicilio, suponía mucho tiempo para cada muestra y un gran consumo de equipos de protección individual".

Y, aunque estos equipos siguen en funcionamiento, desde el servicio gallego de salud (Sergas) esperan que CovidAuto descongestione y agilice las extracciones, ante un previsible mayor número de casos sospechosos. En opinión de García Comesaña, es muy útil porque es cómodo para los pacientes y, sobre todo, rápido, ya que confían en que la demora no supere las veinticuatro horas, o, como mucho, las cuarenta y ocho. En Galicia, este sistema alcanzará todas la áreas sanitarias. Las iniciales, Vigo, Ourense y Lugo; seguidas de Pontevedra y A Coruña, y el próximo lunes se implantará en Santiago de Compostela y en Ferrol.

Cada hospital tendrá que buscar la mejor forma de instalarlo y escoger el lugar más idóneo, ya que no todos los centros presentan las mismas características. Asimismo, es posible exportarlo a otras comunidades autónomas y, de hecho, el Ministerio de Sanidad ya se ha puesto en contacto con Galicia interesándose por el CovidAuto. Una suerte de "autoservicio" para esta crisis sanitaria.