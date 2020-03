Cuatro videojuegos para combatir el aburrimiento durante la cuarentena

El COVID-19 nos ha dejado a todos en casa y los videojuegos son un recurso fantástico para hacer volar las horas, tanto en solitario como en grupo, de manera local o con partidas online que pueden alargarse hasta olvidarnos de protocolos, cuarentenas y confinamientos. La cuestión es evadirse, pasar un rato entretenido y, si es posible, hacerlo en compañía. Ni siquiera se te tienen que dar bien, no se trata de eso: los juegos proporcionan un lugar para reunirse, charlar y tener experiencias juntos, que buena falta hace en tiempos de confinamiento y reclusión. Aquí os ofrecemos una pequeña muestra de juegos de distintos géneros y plataformas que pueden disfrutar tanto principiantes como veteranos, con los que puedes jugar con tus amigos y familiares tanto si están lejos como si comparten sofá contigo.

Trine 4 aúna puzles y plataformas para ofrecer hasta 15 horas de juego multijugador (Frozenbyte)

Trine 4

Steam, Nintendo Switch, Xbox One, PS4

Esta es la historia de un guerrero, una ladrona y un mago, embarcados en una nueva aventura llena de peligros, acertijos a resolver y monstruos por derrotar. Si nunca has jugado a los anteriores juegos de la saga, esta es la ocasión perfecta para hacerse con Trine: Ultimate Collection, el pack que incluye la reciente cuarta entrega y las tres anteriores: un precioso entorno gráfico, juego cooperativo entre tres jugadores (local y online) y cientos de desafíos a tu ingenio y tu habilidad con el mando. Los niveles cambian dependiendo de si juegas en solitario o en grupo, lo que garantiza que siempre haya un puzle asequible por superar, por mucho que a veces parezcan imposibles de resolver. Todos los títulos de la saga Trine, y este no iba a ser menos, tienen ese punto reconfortante de los juegos de la vieja escuela, además del poder evocador de los mundos de fantasía.

Stardew Valley

Steam, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Mientras las redes sociales y el WhatsApp echan fuego con vídeos, memes y noticias en torno a la pandemia, la paz y la tranquilidad son más bienvenidas que nunca. Y juegos como Stardew Valley, una reposada fantasía bucólica, son los que necesitas en tu vida ahora mismo. El juego te presenta como un urbanita que se muda al campo para hacerse cargo de la parcela de su abuelo y cultivarla. Tu única tarea es hacer que ese lugar sea fértil y exuberante. Stardew Valley es metódico y relajante, porque te permite seguir haciendo pequeñas tareas para conseguir un jardín más verde y hermoso casi hasta el infinito. Además, tiene un adictivo modo multijugador online para construir granjas colectivas junto a tres amigos.

Puedes compartir la granja con hasta tres amigos a través del juego online (Sickhead Games)

Overcooked! 2

Steam, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Hasta cuatro jugadores (local y online), muchas recetas y un único objetivo: entregar todas las comandas sin equivocarse antes de que se acabe el tiempo. Esta es la premisa de un divertidísimo juego que puede convertirse en tu mejor compañía durante el confinamiento y que fomenta la cooperación hasta límites insospechados. Hay que dividirse las tareas y entre cortar, cocinar, emplatar, entregar y lavar los platos no tendrás tiempo ni de respirar, corriendo de un lado para otro para llegar a tiempo. Cada cocina tiene obstáculos únicos, a cual más original: tendrás que vigilar que no se te queme la pizza mientras haces equilibrios en el hielo, o lanzar pollo frito entre dos balsas navegando en un río para poder servirlo a los clientes. Es largo, desafiante y cuenta con un buen número de expansiones para alargar su jugabilidad. La inmersión es total así que permíteme un consejo, cuando la cosa se ponga tan estresante que no puedas parar de soltar improperios, respira hondo y repite conmigo este mantra: “sólo es un juego, sólo es un juego, sólo es un juego…”.

El frenesí se adueña de la cocina cuando compartes las tareas con otros tres jugadores (Team17)

Catan Universe, Catan Classic

Steam, Nintendo Switch, Android, iOS

Los juegos de mesa son un recurso maravilloso en una situación como esta y los Colonos de Catán todo un clásico moderno con versiones para ordenador, consolas y móviles. Si no tienes el juego de tablero o te da pereza jugar a través de videollamadas grupales (todo un descubrimiento), las versiones digitales del juego ofrecen horas y horas de obtención de recursos, intercambio de materias primas, construcción de carreteras y poblados y piques que pueden llegar a ser legendarios. Te recomendamos la versión de PC y la de Nintendo Switch, mucho más estables que la app para móviles. Otras opciones en la misma línea son Carcassone, Ticket to Ride o Pandemic, muy propio dado el momento.

Las versiones digitales de Los Colonos de Catán ofrecen muchas horas de juego (Exozet Game)