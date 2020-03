Teletrabajar con mascotas: las redes comparten sus imágenes más graciosas

Hasta que apareció el coronavirus, trabajar desde casa era una práctica que ya estaba asentada en muchas empresas y en otras comenzaba a ser algo habitual. Con el Estado de Alarma y la prohibición de salir a la calle, montar nuestra propia oficina ha sido una obligación. Hay quien lo lleva mejor porque está acostumbrado y otros a los que les cuesta más… sobre todo cuando tienen que compartir espacio con sus mascotas. Algo de lo que estamos siendo testigo a través de las divertidas imágenes que están mostrando en las redes sociales.

Para muchos animales vernos tanto tiempo en casa puede resultarles extraño y, por supuesto, no van a entender que estamos trabajando y necesitamos concentración. Ellos demandan su ración de cariño y mimos, quieren jugar o, directamente, que dejemos lo que estamos haciendo para prestarles atención. Para ello son muchos los ases que tienen guardados en las patas.

Si hay una mascota que triunfa en este aspecto es el gato. La gente está mostrando a sus felinos mordiendo los cables, robándoles el sitio, aprovechando parte del ordenador para descansar o, directamente, tumbándose encima del teclado e interponiéndose entre ellos y la pantalla. Algunos hasta se han convertido en improvisados becarios.

Aunque la mayor parte del protagonismo es para los gatos, algunos perros están, incluso, asumiendo el teletrabajo de sus dueños. Al parecer no lo hacen nada mal porque no se ha notado la diferencia.

Finalmente, también hay ejemplos de mascotas menos habituales. Estos usuarios teletrabajan fuera de España y nos han mostrado como es su día a día con un erizo… o una oveja.

There is so much conversation about people working from home with the company of cats and dogs. I’m here to add diversity. pic.twitter.com/wkOEGQyd7a