Cuatro videojuegos para combatir el aburrimiento durante la cuarentena

Overcooked! 2

Steam, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Hasta cuatro jugadores (local y online), muchas recetas y un único objetivo: entregar todas las comandas sin equivocarse antes de que se acabe el tiempo. Esta es la premisa de un divertidísimo juego que puede convertirse en tu mejor compañía durante el confinamiento y que fomenta la cooperación hasta límites insospechados. Hay que dividirse las tareas y entre cortar, cocinar, emplatar, entregar y lavar los platos no tendrás tiempo ni de respirar, corriendo de un lado para otro para llegar a tiempo. Cada cocina tiene obstáculos únicos, a cual más original: tendrás que vigilar que no se te queme la pizza mientras haces equilibrios en el hielo, o lanzar pollo frito entre dos balsas navegando en un río para poder servirlo a los clientes. Es largo, desafiante y cuenta con un buen número de expansiones para alargar su jugabilidad. La inmersión es total así que permíteme un consejo, cuando la cosa se ponga tan estresante que no puedas parar de soltar improperios, respira hondo y repite conmigo este mantra: “sólo es un juego, sólo es un juego, sólo es un juego…”.

El frenesí se adueña de la cocina cuando compartes las tareas con otros tres jugadores ©Team17

Catan Universe, Catan Classic

Steam, Nintendo Switch, Android, iOS

Los juegos de mesa son un recurso maravilloso en una situación como esta y los Colonos de Catán todo un clásico moderno con versiones para ordenador, consolas y móviles. Si no tienes el juego de tablero o te da pereza jugar a través de videollamadas grupales (todo un descubrimiento), las versiones digitales del juego ofrecen horas y horas de obtención de recursos, intercambio de materias primas, construcción de carreteras y poblados y piques que pueden llegar a ser legendarios. Te recomendamos la versión de PC y la de Nintendo Switch, mucho más estables que la app para móviles. Otras opciones en la misma línea son Carcassone, Ticket to Ride o Pandemic, muy propio dado el momento.