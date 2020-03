Sanidad hará 'inmediatamente' los test del COVID-19 a todas las personas con síntomas

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están planificando el despliegue necesario para poder realizar los test rápidos del coronavirus "inmediatamente" a todas las personas que presenten síntomas de la enfermedad. Así lo ha avanzado este miércoles el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en rueda de prensa tras la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus.

Sanidad advierte que los casos 'incrementarán sustancialmente el número de casos positivos' tras las pruebas (Getty)

Simón, que no ha podido precisar si estas pruebas se van a comenzar a realizar este miércoles o jueves, ha detallado que han recibido ya el primer envío de estos test y que se distribuirán en coordinación con las comunidades autónomas y con la colaboración de los servicios de Atención Primaria, que hacen seguimiento telefónico a los casos sospechosos. Ha advertido de que la extensión de las pruebas "puede hacer incrementar sustancialmente el número de casos positivos", pero que el objetivo es obtener una muestra representativa para, a partir de ahí, poder establecer cuánto se disemina.

NO DESCARTA HABILITAR HOTELES U HOSPITALES DE CAMPAÑA

En este contexto, Simón no ha descartado que se habiliten lugares no sanitarios para albergar a pacientes leves, como está ocurriendo desde este miércoles en Madrid. "Hay muchas opciones, no estamos descartando ninguna. Estamos valorando opciones que hasta ahora ni siquiera se nos habían ocurrido", ha afirmado, tras ser preguntado acerca de la posibilidad de habilitar hoteles u hospitales de campaña. "Todas estas opciones pasan por muchas posibilidades, como algunos recursos del Ministerio de Defensa, la medicalización de algunas instituciones que pueden no ser sanitarias pero que se pueden adaptar rápidamente para ciertos pacientes, recursos humanos que se puedan incorporar al sistema...", ha pormenorizado.

El objetivo de las pruebas será obtener una muestra representativa del número de casos en España para aplicar medidas de contencción (Getty)

Simón ha reivindicado que "todas las comunidades autónomas están siendo abastecidas de la manera más justa posible". "El Ministerio está recogiendo un catálogo de todo el material disponible, lo que nos ayuda a planificar su distribución correctamente entre las CCAA más necesitadas, pero todas están siendo abastecidas de la manera más justa posible", ha proclamado. Así, ha rechazado la idea de que se movilizan productos sanitarios como mascarillas de unas comunidades autónomas para trasladarlos a otras. "Estas CCAA han sido recompensadas por otros envíos desde el nivel central. A ninguna comunidad autónoma se le está retirando ningún material", ha agregado.