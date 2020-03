La pregunta de una niña a Pedro Sánchez que arrasa en las redes: '¿Puede trabajar el Ratón Pérez?'

España vive una situación anómala debido a la crisis sanitaria del coronavirus. El Gobierno decretó el Estado de Alarma y prohibió los movimientos de la población para frenar su expansión. Eso sí, estableció algunas situaciones especiales en las que sí podemos salir a la calle. Sin embargo, todavía hay dudas como la de esta niña que ha preguntado a Pedro Sánchez si la cuarentena también incluye al Ratoncito Pérez.

Pide ayuda al máximo mandatario del país (Twitter: @AnaCallolGarcia).



La protagonista de esta historia que se ha hecho viral en las redes sociales se llama Sofía y está algo apesadumbrada porque se le ha desprendido un diente y no sabe qué hacer con él. Así nos lo ha contado Ana, su madre: “Le preocupa esto a mi hija pequeña. En este contexto me ha parecido entrañable y me he comprometido con ella a averiguarlo”.

A la niña se le ha ocurrido una ingeniosa idea y ha decidido trasladar su duda al presidente del Gobierno en forma de carta: "Buenos días señor Sánchez: se me acaba de caer un diente. No sé si se lo puedo dejar al Ratoncito Pérez o esperar a que se acabe la cuarentena porque no sé si puede venir de su casa a recogerlo. ¿Qué hago? Gracias, Sofía".

Las respuestas de las redes no se han hecho esperar. Las hay de todo tipo, pero la gran mayoría aseguran a la pequeña que el famoso ratón acudirá a su casa. Incluso personajes relevantes como la escritora Lucía Etxebarría se han ofrecido a redactar la respuesta y otros como Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, le han explicado que el señor Pérez "tiene un pase especial, pero que lave bien el diente y luego se lave las manos. El ratoncito tiene que cuidarse, es personal esencial".