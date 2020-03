La receta de la OMS frente al coronavirus: 'Test, test y test'

La Organización Mundial de la Salud tiene clara su receta frente a la expansión del coronavirus: "test, test, test". En un mensaje de su director general, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, divulgado este lunes en sus redes sociales, la institución insisitía en que la mejor manera de combatir a este nuevo virus que tiene en vilo al mundo es hacer pruebas a todos los casos sospechosos.

La OMS recomienda multiplicar los test (EFE).

"Si son positivos, aiaslarlos y descubir con quiénes ha estado en contacto dos días antes de desarrollar síntomas para hacerles

pruebas a ellos también". Y es que la única manera de prevenir los contagios y "salvar vidas" es romper la cadena de transmisión.

"Hemos visto una rápida escalada en las medidas de distanciamiento social, como el cierre de escuelas y la cancelación de eventos deportivos y otras grandes reuniones. Pero no hemos visto el urgente y necesario incremento en la realización de pruebas, aislamientos y reconstrucción de los contactos, la espina dorsal de la respuesta ante el COVID-19". Y añadía: "No se puede combatir un fuego a ciegas. Y no podemos parar una pandemiasi no sabemos quién está infectado".

España ya es el cuarto país del mundo en número de contagiados (Gety Images).

Según los últimos casos de la Organización Mundial de la Salud, el número de casos positivos globales por el coronavirus causante de COVID-19 alcanzó hoy los 167.511, después de que se informara de 13.903 nuevas infecciones, mientras que las muertes se elevan a 6.606, de las que 862 se registraron en las últimas 24 horas.

El número de países y territorios afectados se elevó hoy a 151, después de informarse de los primeros casos en Uruguay, Uzbekistán, Ruanda y las islas Seychelles.

Tras China, el segundo país más afectado es Italia, con 23.073 (2.470 más que en la jornada anterior), seguido de Irán, con 14.991 casos (1.053 más) y España, que superó los contagios de Corea del Sur y registró 8.744, rondando el millar de nuevos infectados diarios