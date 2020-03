Los útiles consejos de un marino para sobrellevar el aislamiento por el coronavirus

En estos días de aislamiento debido al coronavirus cualquier consejo es bienvenido: desde aquellos que nos echan una mano para teletrabajar hasta los que nos recomiendan ideas para nuestro tiempo libre. Sin duda alguna, las recomendaciones de los expertos son las más valiosas puesto que saben de lo que hablan. Las redes sociales se han convertido en un buen lugar para encontrar este tipo de asesoramiento y un buen ejemplo de ello son las sugerencias del marino Andoni.

La orden del Gobierno es quedarse en casa (Gtres).



“Una de las características que tiene mi trabajo es precisamente esa: nos pasamos muchos meses sin poder salir. Es muy parecido a lo que ahora os pasa a todos y os voy a dar unos consejos”. Así comienza el hilo de este usuario que se ha expandido por Twitter haciéndose viral. Una serie de mensajes en los que, usando su propia experiencia, nos ayuda a enfrentarnos a la imposibilidad de salir a la calle.

Rutina

Es importante establecer unas pautas diarias. Según Andoni, “en la mar es algo que se da por supuesto, pero en un caso como el actual hay que crearlo, hay que imponerse una disciplina”.

Busca que hacer

Mientras estamos haciendo algo, según el marino “no tienes a la mente haciendo trastadas y comiéndote el coco. Da igual si es deporte (que se puede hacer mucho sin salir), lectura, estudiar, aprovechar para reparar ese grifo que lleva meses goteando... Lo que sea, pero hazlo”.

Tengo experiencia en eso de no poder salir. Soy marino, y una de las características que tiene mi trabajo es precisamente esa, que nos pasamos muchos meses sin poder salir de nuestro centro de trabajo. Es muy parecido a lo que ahora os pasa a todos, y os voy a dar unos consejos. — Andoni 🔻 (@angabantxo) March 15, 2020



No te aísles

Reconoce que es una contradicción teniendo en cuenta que no podemos salir, pero nos explica que cuando está en la mar “las llamadas a casa son vitales para mantener la moral. También son vitales para la persona que está en casa y que echa de menos a su pareja-hermano-amigo o lo que sea. Si estás solo, habla con los tuyos: por teléfono, por internet o por señales de humo, lo que sea, pero mantén el contacto a diario. Es mucho más importante de lo que parece. Y si no estás solo, apóyate y apoya a los que están contigo”.

Conoce a tu pareja

Dentro de sus recomendaciones, también las hay para aquellos que conviven: “Cuando estás aislado con otra gente, les conoces fuera de su zona de confort y te das cuenta como son en realidad. Es triste, pero conozco mejor a algunos compañeros de trabajo que a mi familia”.

A esto se añaden algunas sugerencias por si hay problemas de convivencia que, según él, los habrá: “No los evites, soluciónalos. Habla con tu pareja. Si el problema de convivencia verdaderamente no tiene solución, hay que pasar al plan b: déjalo estar. El aislamiento siempre acaba y entonces llega la solución, con ayuda. Y si la cosa no va, siempre queda una opción”. Decir adiós, tal y como se refleja en el gif que acompaña a su tweet.

Si el problema de convivencia verdaderamente no tiene solución, hay que pasar al plan b: déjalo estar. El aislamiento siempre acaba, y entonces llega la solución, con ayuda. Y si la cosa no va, siempre queda una opción. pic.twitter.com/NDlxIHB4V8 — Andoni 🔻 (@angabantxo) March 15, 2020



Dúchate a diario

Tal y como nos cuenta Andoni, nos sorprendería “la cantidad de gente que se abandona desde el punto de vista de la limpieza. Y afecta”.

Limita el tiempo ante las pantallas

No importa si es la televisión, el ordenador o el teléfono: “No digo que no veas alguna serie o película. Digo que no te pases todo el día delante del ordenador. Es una evasión útil y en algunos momentos viene bien, pero el abuso aísla. Y el aislamiento afecta”.

Abusos, los mínimos

Este es un consejo para nuestros ratos de ocio y tiempo libre: “No pasa nada por beberse una cerveza de vez en cuando, pero no te refugies en el alcohol. No se trata de salvarse del coronavirus para morir de cirrosis. Hoy en día en muchos barcos hay ley seca porque no hace mucho este trabajo estaba lleno de alcohólicos. Y también hago referencia a cualquier otra droga”.

Tampoco abuseis de la comida. Parece otra broma, pero tampoco lo es. Cuando la gente se aburre hace más visitas a la nevera de lo habitual. Os lo digo yo que peso más de 100 kilos. Si os gusta cocinar, cocinad, pero si estáis 2, cocinad para 2. pic.twitter.com/4Ikry3wqVp — Andoni 🔻 (@angabantxo) March 15, 2020



No te pases con la comida

Basándose en su experiencia, asegura que cuando no aburrimos hacemos “más visitas a la nevera de lo habitual. Os lo digo yo que peso más de 100 kilos. Si os gusta cocinar, cocinad, pero si estáis 2, cocinad para 2”.

Duerme lo mismo

Es importante mantener las costumbres que teníamos en nuestro día a día antes de que se limitasen nuestros movimientos: “Si no echáis siesta habitualmente, no lo hagáis ahora. El cuerpo se acostumbra a dormir un número de horas y si le sacas de esa rutina luego cuesta mucho volver a ella. Además, luego cuesta horrores descansar en condiciones a la noche y no hay nada peor que estar haciendo teletecho”.

No estamos solos

Este marino hace un llamamiento a la empatía con una anécdota personal: “Esa tele con el programa de Ana Rosa y el volumen a tope molesta a los vecinos. Tuve un compañero de trabajo que me ponía Pink Floyd a diario a un volumen exagerado. Una noche, mientras él estaba de guardia, cayó agua al aparato de música. Nunca se supo de donde vino el agua, pero el resto de la campaña se me hizo más corta”.

Yo dormía en el camarote de al lado y no podía ni pensar cuando estaba allí. Una noche mientras él estaba de guardia cayó agua al aparato de música. Nunca se supo de donde vino el agua, pero el resto de la campaña se me hizo más corta. pic.twitter.com/cztOJ5UTis — Andoni 🔻 (@angabantxo) March 15, 2020



No pongas fechas

Uno de sus últimos consejos es vital para llevar mejor la situación: “Plantéate que vas a volver a la normalidad en más tiempo del previsto. Si te mentalizas en que todo acaba el 1 de abril y luego se alarga al 5, esos 4 días son un infierno. A la contra, no sucede. Si te mentalizas que regresas el 5 y al final es el 3, esos días son un regalo”.

Aprovecha el momento

Andoni acaba con un último mensaje para el momento actual y el futuro: “No te plantees como una desgracia estar encerrado. Vívelo como algo que no puedes cambiar, pero sí puedes convertir en una experiencia nueva. Y cuando salgas, disfruta”.