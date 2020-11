Japón insiste en que los JJOO se disputarán de una 'forma completa'

El Gobierno japonés ha insistido en que existe la intención de disputar los próximos Juegos Olímpicos en las fechas previstas y de una "forma completa", aparentemente refiriéndose a la posibilidad de que puedan hacerse sin público. Así lo señaló el primer ministro japonés, Shinzo Abe, al explicar la conversación que mantuvo con otros líderes del G7, y lo reiteró el ministro portavoz del Gabinete, Yoshihide Suga, cuando compareció ante los periodistas para su rueda de prensa diaria. Abe, en declaraciones a los periodistas, dijo que había obtenido del resto de los líderes del G7 la aprobación para disputar las pruebas olímpicas "de una forma completa" y dijo que ello permitirá al mundo "superar" las derivaciones de la pandemia de coronavirus.

No precisó a qué se refería exactamente al hablar de "forma completa", pero esa aclaración sigue a comentarios del presidente de EEUU, Donald Trump, que lamentó el pasado jueves que Tokio 2020 pueda llegar a disputarse "con los estadios vacíos", por lo que sugirió la posibilidad de aplazar los Juegos Olímpicos en un año. Abe, no obstante, dijo que en la conversación que mantuvo no se había hablado sobre un posible aplazamiento de los Juegos Olímpicos, que comenzarán el 24 de julio próximo.

Por su parte, el ministro portavoz, reiteró la intención de diputar las competiciones deportivas "de una forma completa", y señaló que en la conversación que tuvo Abe con los otros líderes del G7 nadie habló de una aplazamiento. "El Gobierno trabajará estrechamente con el Comité Olímpico Internacional (COI), el Comité Organizador y las autoridades de Tokio para prepararnos con el fin de que los juegos se hagan como se han realizado anteriormente", insistió Suga.

Por su parte, la ministra para los Juegos Olimpicos, Seiko Hashimoto, también ha afirmado que los JJOO se realizarán de una "forma perfecta", y señaló que eso implica en las fechas programadas. El COI sigue manteniendo el calendario programado, aunque también ha señalado recientemente que va a estar en estrecha comunicación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de las recomendaciones que pueda hacer. Para este viernes se espera la llegada a Japón de la antorcha olímpica, que iniciará el recorrido por el país el 26 de marzo, desde la prefectura de Fukushima.