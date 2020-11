Los útiles consejos de un marino para sobrellevar el aislamiento por el coronavirus

Dúchate a diario

Tal y como nos cuenta Andoni, nos sorprendería “la cantidad de gente que se abandona desde el punto de vista de la limpieza. Y afecta”.

Limita el tiempo ante las pantallas

No importa si es la televisión, el ordenador o el teléfono: “No digo que no veas alguna serie o película. Digo que no te pases todo el día delante del ordenador. Es una evasión útil y en algunos momentos viene bien, pero el abuso aísla. Y el aislamiento afecta”.

Abusos, los mínimos

Este es un consejo para nuestros ratos de ocio y tiempo libre: “No pasa nada por beberse una cerveza de vez en cuando, pero no te refugies en el alcohol. No se trata de salvarse del coronavirus para morir de cirrosis. Hoy en día en muchos barcos hay ley seca porque no hace mucho este trabajo estaba lleno de alcohólicos. Y también hago referencia a cualquier otra droga”.

No te pases con la comida

Basándose en su experiencia, asegura que cuando no aburrimos hacemos “más visitas a la nevera de lo habitual. Os lo digo yo que peso más de 100 kilos. Si os gusta cocinar, cocinad, pero si estáis 2, cocinad para 2”.

Duerme lo mismo

Es importante mantener las costumbres que teníamos en nuestro día a día antes de que se limitasen nuestros movimientos: “Si no echáis siesta habitualmente, no lo hagáis ahora. El cuerpo se acostumbra a dormir un número de horas y si le sacas de esa rutina luego cuesta mucho volver a ella. Además, luego cuesta horrores descansar en condiciones a la noche y no hay nada peor que estar haciendo teletecho”.

No estamos solos

Este marino hace un llamamiento a la empatía con una anécdota personal: “Esa tele con el programa de Ana Rosa y el volumen a tope molesta a los vecinos. Tuve un compañero de trabajo que me ponía Pink Floyd a diario a un volumen exagerado. Una noche, mientras él estaba de guardia, cayó agua al aparato de música. Nunca se supo de donde vino el agua, pero el resto de la campaña se me hizo más corta”.