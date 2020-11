Comienzan las primarias en Florida en medio del temor y la polémica

Los centros de votación abrieron este martes en Florida para las elecciones primarias en medio del temor al coronavirus y de la polémica porque el gobernador Ron DeSantis no atendió las peticiones para posponer la cita electoral. Los centros de votación abrieron a las 7 de la mañana (12.00 GMT) y cerrarán a las 19 horas (00.00 GMT del miércoles). Varias organizaciones cívicas presentaron anoche una demanda judicial contra DeSantis y la secretaria de Estado de Florida, Laurel Lee, responsable de cuestiones electorales, por no haber extendido el plazo para el voto por correo. Eso hubiera evitado "una deserción electoral a gran escala" como la que, a juicio de los demandantes, se va a producir en las urnas este martes, debido al miedo creciente por la propagación del coronavirus en el estado.

Las últimas cifras oficiales indican que en Florida se han registrado unos 160 casos de la enfermedad, cinco de ellos mortales, y se han efectuado pruebas a casi 2.000 personas, de las cuales más de 900 han dado negativo y las otras están pendientes de resultados. El plato fuerte de estas primarias es el duelo entre el exvicepresidente Joseph Biden y el senador Bernie Sanders por la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales de noviembre y, según todas las encuestas, el primero lleva la delantera como ocurre en los otros dos estados donde está previsto celebrar primarias hoy: Arizona e Illinois. Los electores de Ohio también estaban llamados hoy a las urnas, pero el gobernador Mike DeWine ordenó cerrar los centros de votación después de que un juez negara el permiso para aplazar las elecciones.

Estados como Georgia, Kentucky y Luisiana han pospuesto las primarias por el coronavirus, pero el gobernador floridano Ron DeSantis ha descartado hacerlo con el argumento de que en la Guerra Civil o de Secesión los estadounidenses votaron. En Florida rigen actualmente normas que prohíben la concentración de más de diez personas en un lugar, pero no se van a aplicar en esta jornada electoral. En la demanda presentada por Dream Defenders, New Florida Majority, Organize Florida, Advancement Project National Office, Demos y LatinoJustice PRLDEF, se alega que el estado no extendió los plazos de votación por correo, ajustó las fechas de votación anticipada o amplió las opciones para votar por correo, "negando oportunidades críticas para los votantes en violación de la Decimocuarta Enmienda" constitucional.

"La negativa del estado a tomar medidas electorales de emergencia razonables evitará que los floridanos participen en las elecciones primarias presidenciales del martes", aseguran los demandantes. "Debemos extender el plazo de votación por correo hasta el 27 de marzo o corremos el riesgo de una supresión masiva de votantes en esta primaria", dijo Rachel Gilmer, codirectora de Dream Defenders, en un comunicado.

Las autoridades de Florida han cambiado de lugar centros de votación por estar en zonas con alto índice de contagio del coronavirus y tomado medidas de profilaxis de las máquinas de votación y otras del mismo tipo, pero han insistido en que las primarias se celebren como esta previsto y llamado a la calma. Andrea Mercado, directora ejecutiva de New Florida Majority, señaló que, aunque los cierres y traslados de centros de votación "son para proteger la salud pública", esa medida "creará confusión, alargará las filas en los lugares existentes y obligará a las personas a ir más lejos para poder votar". "Ampliar el acceso al voto por correo es una medida de sentido común", señaló. Los grupos de la demanda también mencionaron los requisitos de cuarentena de los floridanos con COVID-19 y una reducción en el número de trabajadores electorales disponibles para las tareas del Día de las Elecciones como barreras para votar.