Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos... así son las medidas contra el coronavirus alrededor del mundo

El coronavirus es una pandemia global (así lo declaró la OMS el pasado miércoles) y la mayoría de naciones ya están reaccionado. Cierre de fronteras, de centros educativos, evitar todo contacto social... medidas muy drásticas -similiares a las que ya ha tomado España- y necesarias para intentar detener el frenético avance del Covid-19, por el que ya han muerto más de 5.800 personas en todo el mundo.

Alemania:

-Cierre de establecimientos. Cierre de todos aquellos comercios y establecimientos que no sean de primera necesidad, como supermercados, farmacias o gasolineras. Además, prohíbe que se formen colas y se establece, por tanto, el acceso a dichos establecimientos.

-Cierre de centros educativos. Las escuelas han cerrado en la mayoría de Estados este lunes y se prevé que permanezcan así hasta después de Semana Santa.

-Evitar contacto social. La canciller alemana, Angela Merkel, ha pedido a los ciudadanos que se queden en casa siempre que sea posible y que eviten el contacto social.

-Cierre de fronteras. Se han cerrado fronteras terrestres con Francia, Luxemburgo, Dinamarca, Austria y Suiza. Solo se permitirá el paso al transporte de mercancías y a los trabajadores transfronterizos. Además, el Ministerio de Exteriores ha advertido a los alemanes que tengan pensado viajar o que ya se encuentren en otros países de la posibilidad de no poder regresar por los bloqueos fronterizos.

Francia:

-Cuarentena. El Primer Ministro francés, Emmanuel Macron, ha impuesto 15 días de cuarentena en los hogares de toda Francia, para lo que ha movilizado a “más de 100.000 policías y gendarmes” que participarán en el dispositivo de control para garantizar el cumplimiento del confinamiento. Para ello, se impondrán multas de 38 euros que podrá elevarse a 135 euros a partir de este martes a mediodía.

-Aplazamiento de elecciones. También ha ordenado aplazar la segunda vuelta de las elecciones municipales, con fecha nueva por definir.

-Teletrabajo. Las empresas deberán facilitar el teletrabajo siempre que sea posible.

-Ayuda al personal sanitario. Movilización de taxis y hoteles para el traslado y hospedaje de personal sanitario. “Los taxis podrán ser movilizados para ellos. Pagará el Estado”.

-Traslado de enfermos. El Ejército servirá como apoyo sanitario para el traslado de enfermos.

Reino Unido:

-Evitar contacto social y viajes. Boris Johnson, el Primer Ministro, ha hecho este lunes un llamamiento a todos los ciudadanos a evitar todo contacto y viaje no esencial, al tiempo que los ha animado a no frecuentar pubs y otros lugares de ocio con vistas a frenar la propagación del coronavirus. Este llamamiento se produce solo unos días después de que anunciara que Reino Unido no iba a tomar medidas drásticas para evitar afectar a la economía del país. Aseguraba que prefería que la curva de contagio subiera rápido para que las personas pasen el virus por si solas y así evitar una saturación de los servicios sanitarios, ya que admiten que el virus volverá a azotar el país en un par de meses.

-Aislamiento solo en algunos casos. En los hogares donde uno de sus miembros presente síntomas todos ellos deberían permanecer en aislamiento durante catorce días.

-Personas con "problemas graves de salud". Les aconsejan que las personas que eviten todo contacto social durante al menos doce semanas y a aquellos que puedan que trabajen desde sus casas.