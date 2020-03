Audios, remedios milagrosos, alertas falsas... los bulos sobre el coronavirus se propagan

Las informaciones falsas hacen mucho daño e incrementan la alarma y mucho más cuando se habla sobre una pandemia a nivel mundial, por ello es necesario contrarrestar la información y tan sólo fiarse de fuentes oficiales y fiables, frenando así algo que puede ser imparable. Con el caso del Covid-19 y en la era de comunicaciones en la que vivimos esto se ha visto incrementado y el coronavirus se ha convertido en una fuente inagotable de las llamadas ‘fake news’. Ya se a través de las redes sociales, Whatsapp o Internet, entre otros, se han difundido, métodos milagrosos para evitar el contagio del coronavirus, audios falsos, cifras inexactas así como audio e imágenes que lo único que quieren crear es pánico.

Audios

Tal y como ha difundido la web saludsinbulos.com no debemos fiarnos “de audios de supuestos profesionales sanitarios" que dicen trabajar en hospitales. Suelen ser falsos. Los profesionales sanitarios que están divulgando sobre el coronavirus lo hacen a través de las redes sociales y los medios de comunicación, no de cadenas de WhatsApp. Incluso cuando citan cargos y hospitales concretos pueden ser inventados”.

El uso del Ibuprofeno

El Ministerio de Sanidad ha tenido que salir al paso a los comentarios que afirmaban que el ibuprofeno era perjudicial. No hay ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por Covid-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos, por lo que no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico los interrumpan.

La AEMPS informa que ningún dato indica que el ibuprofeno agrave las infecciones por COVID-19 https://t.co/siY0xxo5po pic.twitter.com/iPFzy8SZAB — AEMPS (@AEMPSGOB) March 15, 2020

No se buscan voluntarios para ser infectados por el virus

Estos días se propagaba una información en la que se señalaba que “Laboratorios británicos buscan voluntarios para que se dejen infectar con coronavirus” ha cambio de 4.000 euros, algo totalmente falso ya que sería extremadamente peligroso.

Remedios milagrosos

Ni el agua caliente combate al coronavirus ni existe un suero egipcio que evita el contagio como ha comenzado a extenderse por las redes sociales. Tampoco los estupefacientes protege de los efectos del virus, tal y como ha llegado a difundirse sin sentido alguno.

Ni las altas temperaturas ni el secamanos mata el virus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha querido desmentir que el virus se “muere” con el calor del secamanos o que se propaga por picaduras de mosquitos. Además también ha señalado que el virus no se elimina con el frío extremo o con la nieve, tal y como ha llegado a especularse.

Copia de logos y membretes oficiales

Aquellos que difunden los bulos se preocupan en muchas ocasiones que estos parezcan los más reales posibles y para ello son capaces de copiar y pegar el logo y membrete oficiales de organismos públicos en comunicados para lanzar alertas falsas. Es por ello que se debe contrarrestar dicha información recurriendo a las cuentas oficiales y verificadas de las redes sociales para comprobar su veracidad.

Falso comunicado de Pedro Sánchez

Tal y como señala la web Maldita.es está circulando un comunicado del presidente del Gobierno en el que se señala que sin "una justificación médica o por motivo laboral no se podrá salir a la vía pública" todo bajo multas de entre 500€ hasta 2000€ y se valorará "incluso la condena en cárcel". Esto es algo sacado completamente de contexto, ya que sí está limitada la circulación de las personas y se prevén multas, pero con en este enlace te mostramos cuales son estas medidas y restricciones.

Avalancha de gente en el supermercado ALDI

Un video que ha llegado a numerosos teléfonos moviles de un supermercado de la cadena ALDI abarrotado de gente yendo a comprar con empujones y carreras, no es actual. Esta fechado en 2011 y fue grabado en Alemania donde se lanzó una oferta en televisores a la que muchos no pudieron resistirse.

Ni se cierran fronteras ni se confina Madrid a menos a fecha de hoy

Una nota con el logo de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior en que se señala que se "procederá a cerrar centros comerciales" y que "hasta que pase la cuarentena cerrarán los vuelos y las fronteras de Madrid", es a día de hoy un bulo.

Las clases no se recuperan en verano

El Ministerio de Educación no ha emitido ningún comunicado en el que se da a conocer que el periodo lectivo que ha sido cancelado desde el pasado 11 de marzo vaya a recuperarse a lo largo del mes de julio.

Contener la respiración para saber si estás contagiado

Se ha llegado a decir que si eras capaz de contener la respiración durante 10 segundos sin toser era un veredicto para saber que no estabas contagiado, algo que ha sido desmentido.

El audio del supuesto jefe de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid

Por Whatssap ha corrido como la pólvora un audio en el que un médico asegura que "estamos en un momento de descontrol de los contagios de coronavirus" y que "la fase de contención, aunque no lo quieran decir, ha acabado", una información que de Twitter de Salud Madrid, la Cuenta oficial de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid, se ha visto obligado a acabar con él catalogandolo de falsedad.

El audio que circula por WhatsApp que supuestamente pertenece al jefe de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón es FALSO. Insistimos, por favor, consultad solo fuentes oficiales. #Coronavirusmadrid #coronavirusEspaña #coronavirusEspana #coronavirusesp — SaludMadrid (@SaludMadrid) March 10, 2020

Estos son solo algunos casos de las numerosas informaciones falsas que han comenzado a difundirse por las redes, sin embargo, esto no ha hecho nada más que comenzar y en nuestras manos está no difundirlas si no están contrarrestadas y verificadas.