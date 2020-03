Comparte tu escritorio: la iniciativa de las redes para hacer más fácil el teletrabajo por el coronavirus

El coronavirus ha cambiado nuestra rutina diaria. El Real Decreto que se ha publicado este mismo lunes nos prohíbe salir de casa salvo en contadas excepciones y el teletrabajo se ha convertido para muchos en la nueva forma de ‘ir’ a la oficina. Esta situación es una novedad para muchos empleados y hay algunos que lo llevan mejor y otros, peor. En un intento por animarse dentro de este confinamiento, la gente ha usado las redes sociales para compartir sus nuevos lugares de trabajo.



Como decíamos, para muchos es la primera vez que desempeñan sus empleos en la distancia y han dado la bienvenida a diferentes consejos que les facilitan las cosas. Además de contar con una buena conexión a internet, evitar las distracciones o disponer de la máxima iluminación natural posible, es recomendable crear un espacio de trabajo que nos haga sentir cómodos.

No está de más hacerse con una silla cómoda y una mesa en la que podamos desarrollar nuestra actividad de forma confortable porque, al fin y al cabo, estamos echando las mismas horas que si estuviéramos en el entorno habitual.

Para dar ideas e infundir ánimo, los usuarios de Twitter han aprovechado la etiqueta #YoMeQuedoEnCasa para compartir los escritorios que han creado en sus hogares. Los hay que ya están acostumbrados al teletrabajo y cuentan con espacios específicos para ello. Otros son precavidos y aprovechan parte del fin de semana para poner orden y prepararse para la semana que les espera.



Nos hemos encontrado con personas que han empleado el tiempo en hacer limpieza y adecuar su nuevo espacio de trabajo y algunos usuarios nos han enseñado a sus nuevos compañeros.

#Covid_19 , ese virus que me reenganchó a Twitter y me hizo reacondicionar mi escritorio. Listos para el #teletrabajo . #YoMeQuedoEnCasa #LaRambla pic.twitter.com/QZlgvVOUuS



Sorprenden aquellos que montan un escritorio en entornos poco habituales para trabajar, los que le dan utilidades adicionales y los que agudizan el ingenio para hacerse con una mesa… diferente.



Acabamos con una dosis de humor, que no viene mal en tiempos complicados. En esta ocasión llega de la mano de un meme de Los Simpsons y de una estudiante que afronta su ‘tele-estudio’ organizando sus tareas dentro de ‘La semana del Coronavirus’.

Mi hermana pequeña concentradísima en el escritorio.

+ Qué haces peque?

- Me voy a organizar la semana que me han puesto un montón de deberes



Me asomo para verlo y leo:

{The week of CORONAVIRUS}



Jajajajajaja#coronavirus #Covid_19 #YoMeQuedoEnCasa #quedateencasa #pandemia pic.twitter.com/iGFk8eG6vF