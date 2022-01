Ábalos asegura que el estado de alarma se extenderá más de 15 días

José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha asegurado este lunes que el estado de alarma decretado por el Gobierno se extenderá más allá de los 15 días exigidos en la ley porque, a su juicio, estas dos semanas no darán a España la "capacidad para ganar la batalla" contra el coronavirus. En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Ábalos ha explicado que el Ejecutivo buscará fórmulas para "prorrogar esta situación" que obliga a los ciudadanos a permanecer en casa salvo para algunas excepciones.

"Es evidente que no tenemos un calendario cierto", ha comentado en la entrevista. "Si no tomamos medidas especialmente duras para frenar la propagación del virus y por tanto el impacto en la salud y la vida... no tendría ningún efecto".

En este contexto, el titular de Transportes ha apuntado que la aplicación de medidas adicionales dependerá de la "eficacia" de las que ya han sido adoptadas. "Si realmente todos somos responsables y actuamos de acuerdo a los requerimientos y no frivolizamos, evidentemente tendrán más efecto", ha añadido.

El despliegue del Ejército es una de las medidas tomadas tras el decreto del estado de alarma (GTresonline) ©GTres

Así, el ministro ha insistido en que el Gobierno está "testando la eficacia de las medidas de forma continúa", aunque no se espera que tengan un impacto inmediato. "No creo que en 15 días estemos en la capacidad de ganar esta batalla", ha zanjado.