Las inteligentes reglas (que se han hecho virales) con las que esta pareja evitó discusiones durante años

"No sacar cosas del pasado" y "no aprovecharse de las debilidades del otro" son directrices que este matrimonio también ha seguido, si bien para ellos era fundamental -y así dejaron constancia en esta hoja en el pasado- "terminar la pelea" y, en consecuencia, "no irse a dormir enojados".

Después de eso, viene la reconciliación, "mirarse a los ojos y tomarse de las manos para así terminar el problema" y lo fundamental: "recordar que lo más importante no es el tema de la pelea, sino nosotros". No cabe duda de que los padres de Diana se querían y supieron mantener, a lo largo de los años, una relación sana y estable gracias al amor y al respeto, pero también a su sabiduría.