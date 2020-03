El perro del presidente de Irlanda se cuela en un acto y le roba todo el protagonismo

El fin de semana pasado se celebró el Día Internacional de la Mujer y los actos se reprodujeron a lo largo y ancho del planeta, pero esta vez nos vamos a centrar en Irlanda. Allí, Michael Higgins, presidente de la República, organizó un encuentro con distintas personalidades femeninas, pero las redes sociales nos han revelado que el protagonismo se lo llevó… uno de sus perros.



Con motivo de esta fecha tan señalada, el máximo mandatario de Irlanda y su mujer, Sabine Coyne, se pusieron manos a la obra para dar forma a una recepción para más de cien mujeres. El escenario elegido fue uno de los salones de Áras an Uachtaráin, la residencia oficial. Y allí se coló Brod, uno de los dos Boyero de Berna que tiene el presidente irlandés.

the president of ireland's dog out here stealing the show at an international women's day event

(Cristin Proctor Rooney FB) pic.twitter.com/K8RKmMUiog