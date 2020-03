YoMeQuedoEnCasa: la campaña viral que nos pide ser responsables ante el coronavirus

En medio de la crisis del coronavirus estamos viendo muchos ejemplos de unidad ciudadana. La población está poniendo su granito de arena para llevar la situación lo mejor posible y ayudar a aquellos que más lo necesitan: desde gente que se ofrece a hacer la compra a otros que cuidan a los niños de forma desinteresada. El último ejemplo de esta cohesión es la campaña viral #YoMeQuedoEnCasa: las redes sociales piden responsabilidad.

Esta es la imagen que representa a la campaña (Twitter).



Bajo el hashtag que le da nombre, se ha iniciado un llamamiento que tiene un objetivo claro: mantener la calma a pesar de la expansión del Covid-19 en España. Teniendo en cuenta que se han suspendido las clases en universidades y colegios y que muchas empresas han optado por el teletrabajo, los ciudadanos tienen más fácil hacer vida social. Por esta razón se les está pidiendo que sean responsables y eviten salir a la calle aunque no esté prohibido. De esta manera se pretende que los contagios no aumenten para no colapsar los sistemas sanitarios.



La mayor parte de estas publicaciones van acompañadas de la imagen que ilustra estas líneas: unas cerillas quemadas y otras que todavía están a salvo. ¿La razón? Un fósforo que se ha salido de la línea. Con esta metáfora los usuarios están aprovechando para explicar la importancia de seguir estas indicaciones, pero, además, también están bromeando con la cantidad de tiempo que van a pasar en casa, dan consejos al resto o, incluso, proponen planes para el fin de semana y los ratos libres.

Este movimiento, al se han unido personalidades de todo tipo que han compartido fotos y vídeos a través de las redes sociales, ya acumula más de 30.000 tuis con la citada etiqueta. A ella se han unido otras como #FrenarLaCurva (con 60.000 publicaciones), #YoElijoSerResponsable o #YoElijoSalvarVidas.

Ragazzi, non c’è da farsi prendere dal panico, ma è importante capire che la situazione è molto seria. Per il bene vostro e delle persone a cui tenete, state a casa, non muovetevi se non strettamente necessario. La Protezione tra esseri Simili è ora di dimostrarla! #IoRestoACasa pic.twitter.com/zfqN4TB5iw — Laura Pausini (@LauraPausini) March 8, 2020



Italia, el origen

Esta campaña tiene su origen en Italia, el país europeo que acumula más casos de coronavirus hasta el momento. Allí usaron el hastag #IoRestoACasa (Me quedo en casa) para solicitar a los ciudadanos italianos que no abandonara sus hogares con el fin de frenar la propagación. Igual que en España, el movimiento se extendió a través de la redes sociales con especial incidencia en Twitter, donde famosos como Tiziano Ferro, Chiara Ferragni o Laura Pausini publicaron vídeos y fotos pidiendo responsabilidad.