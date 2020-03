Las peticiones de los médicos frente al coronavirus

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM) ha pedido que se aumente la disponibilidad de las pruebas para diagnosticar el coronavirus Covid-19, se "profundice" en las medidas de distanciamiento social en todas las comunidades autónomas y se garantice el correcto abastecimiento de todos los productos de seguridad requeridos por los profesionales sanitarios para protegerse de posibles infecciones. A través de un comunicado, los médicos aseguran que valoran "muy positivamente" la "intensa" batería de medidas que se están empezando a implantar en varias CCAA para controlar el brote de coronavirus, pero animan a "profundizar" en las medidas de distanciamiento social "de una manera homogénea en el conjunto del Estado".

Se pide un aumento de las pruebas para diagnosticar el Covid-19 debido a las circunstancias extremas a las que se están llegando (Europa Press).

"Todas las CCAA pueden verse afectadas de manera intensa en las próximas semanas, por lo que instamos a una mayor coordinación entre las mismas bajo el liderazgo del Ministerio de Sanidad", señalan. Igualmente, consideran "prioritario" proteger al personal sanitario, evitando desabastecimiento de material de protección personal, mascarillas, protección facial, batas y otros.

A su juicio, las autoridades sanitarias "deben evaluar activamente que no se produzcan déficit de suministros, así como habilitar cauces de comunicación ágiles para que los profesionales sanitarios alerten de estos desabastecimientos". "En todo caso, no debemos rebajar el nivel de seguridad de algunos protocolos como consecuencia de fallos en la provisión de material. Es necesario tomar todas las medidas urgentes para la resolución de esta situación (aumento de la fabricación de productos sanitarios imprescindibles, implicación de otros sectores como fuerzas armadas, protección civil, etc.) con suficiente financiación finalista para las CCAA", reclaman.

En este sentido, reivindican que se dediquen "todos los esfuerzos tanto presupuestarios como normativos" para poder afrontar los diferentes escenarios presentes y a mediano plazo, tanto para la contratación de personal como para la compra de insumos, por lo que consideran "oportuno" la "necesaria" coordinación interministerial. "Especial relevancia tiene la mejora de la capacidad de diagnóstico. El retardo en la obtención de la PCR o la no accesibilidad a la misma significa una enorme incertidumbre para pacientes, trabajadores y dificulta la contención de la epidemia", advierten.

Por otra parte, instan a que el aislamiento domiciliario sea "riguroso y controlado". "La atención domiciliaria de los pacientes con Covid-19 debe ser adecuadamente monitorizada por los equipos asistenciales más cercanos y/o operativos con el objeto evitar situaciones de abandono y descontrol clínico de pacientes infectados con factores de riesgo en sus domicilios", alertan.

Los médicos piden que todos los recursos sanitarios, profesionales, policía, políticos y ciudadanos trabajen "de forma coordinada, leal y comprometida". "Es el momento de aunar esfuerzos. Nos encontramos ante un escenario no conocido y toca ser prudentes en las evaluaciones, que como es obligado deberán realizarse una vez superada esta crisis. La profesión médica solicita de todos, un máximo esfuerzo. En cualquier circunstancia, seguiremos honrando el compromiso con la medicina y con los pacientes", insisten.

Por último, trasladan un mensaje de "apoyo incondicional" a los miles de médicos que están realizando "un enorme esfuerzo y dedicación" en atender a los afectados por el Covid-19, a sus familiares y a sus contactos. "derivadas del incremento de casos, especialmente en Madrid y La Rioja, los municipios de Labastida y Vitoria-Gasteiz (País Vasco) y Miranda de Ebro (Castilla y León), por lo que valoramos altamente el esfuerzo en contrataciones y planes de apoyo que se están poniendo en marcha. Toca no escatimar esfuerzos económicos ni normativos para poder disponer del máximo número de efectivos y en las mejores condiciones", concluyen.