Los gimnasios privados de Madrid también cierran (y algunos buscan alternativas)

La cadena GO Fit "cierra todos sus centros deportivos de la Comunidad de Madrid sin plazo o fecha determinada para su reapertura" a causa del coronavirus. Así lo anuncia la propia empresa a través de su página web. Al igual que ella, otros muchos gimnasios de la capital, como Get it Fitness Cluby el Gong Club de yoga. Este último -que de momento echa el cierre hasta el 23 de marzo- explica a sus clientes que están "preparando clases online" para que no dejen de lado su práctica deportiva.

Dos días después de que el Ayuntamiento de Madrid ordenara cerrar todos sus centros deportivos municipales, la mayoría de los privados han seguido sus pasos para extremar las medidas de prevención ante la emergencia sanitaria del Covid-19. Todos piden disculpas a sus alumnos con la intención de abrir lo antes posible. “En el momento que estemos seguros que esta situación está superada, reabriremos inmediatamente en un entorno seguro”, detallan desde la cadena Go Fit.

Otros gimnasios se limitan a seguir lo recomendado por la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID), que ha mandado una circular a sus asociados en la que les insta a hacer caso al Ministerio de Sanidad en lo relativo a cuestiones higiénicas (lavado frecuente de manos, no tocarse ojos, nariz y boca, cubrirse con el codo flexional al estornudar…).

Madrid es el mayor foco de coronavirus de España ©Efe

Aseguran que, hasta el momento, "no se ha registrado ninguna incidencia" en sus centros y que el comportamiento de sus usuarios "es muy similar al habitual y de absoluta normalidad". Eso sí, detallan que se han "reforzado los protocolos habituales de limpieza y desinfección" de los espacios deportivos y que mantienen “una información regular con las autoridades sanitarias para responder con rapidez a cualquier indicación por su parte".