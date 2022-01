Sánchez no cierra la puerta a declarar el estado de alarma o a cerrar la Comunidad de Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha descartado este jueves ninguna posibilidad en cuanto a las medidas a adoptar por la pandemia del coronavirus. De hecho, y al ser preguntado por la opción de decretar el estado de alarma, no ha dicho que no y ha dejado claro que "la situación no es estática" y que tomará las decisiones que hagan falta, cuando hagan falta y donde hagan falta. Tampoco ha negado que el Gobierno pueda verse obligado a cerrar Madrid. Al ser preguntado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros no ha negado que pudiera darse la posibilidad y ha recalcado que las medidas que se tengan que adoptar se harán conjuntamente con el Gobierno de la comunidad autónoma.

Y en relación con este último, ha rechazado que esté habiendo "discrepancias", dejando claro que la cooperación está siendo "muy franca" y que solo puede tener palabras de reconocimiento para el personal sanitario de Madrid, la Consejería de Sanidad y el Gobierno regional en su conjunto. Como ya hiciese en su comparecencia el martes pasado, Sánchez ha señalado que el Gobierno hará lo que sea necesario, "cuando" y "donde haga falta", pero ha evitado dar pistas acerca de cuáles serían los siguientes pasos a dar en caso de que las medidas adoptadas hasta la fecha no estuviesen dando los resultados esperados.

Lo que sí ha repetido en varias ocasiones es que todas las decisiones que toma el Gobierno a este respecto se basan en las recomendaciones de los expertos, por lo que ha evitado autocrítica alguna con respecto a la decisión de permitir la masiva manifestación en Madrid el 8 de marzo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ©EuropaPress

Tampoco ha respondido Sánchez cuando se le ha preguntado si él mismo u otros miembros del Gobierno, aparte de la titular de Igualdad, Irene Montero, estaban infectados de coronavirus. El presidente se ha limitado a señalar que en caso de dar positivo en las pruebas, los miembros del Ejecutivo trabajarían a distancia, evitando las reuniones presenciales atendiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Pero el Gobierno no se parará, ha aclarado.