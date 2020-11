Coronavirus: La expresidenta del Congreso Ana Pastor confirma que está afectada

Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados durante el gobierno de Mariano Rajoy y actual vicepresidenta segunda de la Cámara Baja, ha anunciado esta tarde que le han realizado la prueba del coronavirus y que "ha dado positivo". Lo ha comunicado ella misma a través de su perfil de Twitter, donde ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad, dado que se encuentra "perfectamente bien, sin fiebre ni otros síntomas".

Este martes ya no acudió a la reunión de Mesa del Congreso ni de la Junta de Portavoces. Como ella misma explica, lleva desde el sábado por la tarde sin salir de su casa, "siguiendo indicaciones médicas", pues tuvo fiebre. Aunque ya no está febril, continuará en su domicilio hasta que sus colegas médicos (ella es facultativa) le comuniquen que ya no tiene el virus.

Al tiempo que anuncia su situación, recuerda que "tenemos una excelente sanidad y magníficos profesionales" con el objetivo de mantener la calma entre la población. El de Ana Pastor es el tercer caso de coronavirus en el Congreso, tras trascender los de Javier Ortega Smith y Carlos Zambrano, ambos del Grupo Parlamentario de Vox.

Desde el sábado por la tarde que tuve fiebre he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19 por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien sin fiebre ni otros síntomas. — Ana Pastor Julián (@anapastorjulian) March 11, 2020

Precisamente tras darse a conocer que el secretario general de Vox estaba contagiado, la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces habían acordado este martes la suspensión durante al menos esta semana de la actividad parlamentaria.