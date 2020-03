Última hora sobre el coronavirus

-Los profesores de Madrid tendrán que dar clase a distancia tras el cierre de lso centros y de momento se descarta modificar el calendario escolar

- La Rioja también paraliza la actividad educativa tras detectarse 144 casos positivos en coronavirus

- El Congreso de los Diputados decide suspender el Pleno de esta semana como medida para contener los contagios

-Ayudas para el teletrabajo y el empleo: La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Ejecutivo tiene preparado un paquete de medidas económicas de estímulo en las áreas de actividad que se resientan en mayor medida por el coronavirus, medidas para facilitar el teletrabajo y para "aliviar" la carga económica de las empresas. Ha avanzado que se estudiará con los agentes sociales la posibilidad de moratorias en las cuotas a la Seguridad Social para las empresas afectadas y no descarta retrasar la aprobación de las subidas de impuestos previstas.

- Vox ha revelado este martes que su secretario general, Javier Ortega Smith, ha dado positivo en las pruebas del coronavirus y ha pedido perdón por haber celebrado este domingo un mitin multitudinario en Vistalegre, en Madrid, al que asistieron en torno a 9.000 personas

- Madrid alcanza los 782 casos positivos con cuatro nuevas muertes que elevan a 21 los fallecidos

- El alcalde de Sevilla asegura que la Semana Santa y la Feria "no peligran en este momento". Aunque ha dejado claro y ha admitido que no sabe "qué va a suceder en 15 días", por lo que ha ha llamado a todos ha hacer un "ejercicio de autocontención" colectiva, para no "generar todavía más incertidumbre".

-Wuhan, epicentro del coronavirus, cierra catorce hospitales provisionales habilitados por el brote. El último hospital temporal que ha cerrado sus puertas este lunes es el de Jianghan, en el marco de la reducción del número de casos de pacientes contagiados con coronavirus

- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recomendado este martes a las empresas que faciliten el teletrabajo y que, en la medida de lo posible, eviten tener "presencia obligatoria" en su entorno de trabajo para reducir el contagio por coronavirus

-Tras esta medida las asociaciones de padres de alumnos reclaman medidas concretas frente a los cierres de los centros de enseñanza y un protocolo

-La Comunidad de Madrid decretaba ayer por la tarde el cierre de guarderías, colegios y universidades tanto públicos como privados en toda la región para evitar la propagación del coronavirus. La medida se aplicará en todas las etapas educativas a partir del miércoles 11 de marzo y tendrá una duración de al menos 15 días.